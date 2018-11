Arbeitszeit: Schramböck weist Van der Bellens Kritik zurück

in welchen atypischen Branchen und Managerebenen die SChramböck selber war, das hat halt keine Relevanz zu Arbeitsbedingungen von Menschen mit Familie und noch schlimmer, wenn sie noch pendeln müssen.



Selbst in der FPÖ kommt verhaltene Kritik, wie man so Drüberfahren konnte, gegen Arbeitnehmer.



In guten Firmen haben sich Mitarbeiter und Chef meist eh die Regeln ausgemacht, aber überall dort, wo dann noch Möchtegern oder Kannnichtzahlen Bedingungen herrschen, ist dann durch eine unmögliche "Freiwilligenregel" der Streit vorprogrammiert.



Die Abgehobenheit der ÖVP, durch eine Ministerin, die als KLurzzeit Spitzenmanagerin bei der Telekom brav abgecasht hat.



Nur lieb und nett ohne die Realität zu kennen und brav für die wenigen Industriellen, in deren Betrieben es vielleicht wirklich auch nicht die Problemen gibt, die weitverbreitet und primitiv durch Druckerzeugen, manchmal durch Primitiv Typen ausgeführt werden, die der Firma eh mehr schaden als nützen!!