Amon im BVT-Ausschuss: "Vorläufige Suspendierung Goldgrubers prüfen"

WIEN. ÖVP-Fraktionsführer Werner Amon hat am Mittwoch im BVT-Untersuchungsausschuss gefordert, eine vorläufige Suspendierung von Peter Goldgruber, Generalsekretär im FPÖ-geführten Innenministerium, zu prüfen. Wir berichten live.

Peter Goldgruber Bild: (APA/HERBERT NEUBAUER)

Grund dafür ist, dass Goldgruber laut Justizministerium von der Staatsanwalt Korneuburg als Verdächtiger geführt wird. Justizminister Josef Moser (ÖVP) zählte zuvor bei seiner Befragung eine ganze Reihe an Personen auf, die nach diversen Sachverhaltsdarstellungen nunmehr von der Staatsanwaltschaft Korneuburg als angezeigt oder verdächtigt geführt werden. Die Aufgezählten bezogen sich auf so gut wie alle in die Causa Involvierten.

