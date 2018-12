"Allianz" der Beamten-Kassen soll bis 2035 fast eine halbe Milliarde bringen

LINZ. Krankenfürsorgeanstalten im Land treten künftig gemeinsam auf, fusionieren aber nicht.

Einen Tag nachdem die Sozialversicherungsreform der Bundesregierung mit der Fusion der Gebietskrankenkassen beschlossen worden war, präsentierten gestern die Landesspitzen eine Neuaufstellung der Krankenfürsorgeanstalten in Oberösterreich. Sechs solche Kassen gibt es in Oberösterreich. Die drei größten – KFL (Landesbedienstete), LKUF (Lehrer) und KFG (Gemeindebedienstete) – bilden ab 1. Jänner eine "Allianz".

Sie sollen in der neu gegründeten "OÖ. Gesundheitsfürsorge" bei Vertragsverhandlungen gegenüber Ärzten und Spitälern, Präventionsmaßnahmen, Digitalisierung und Leistungsentwicklung zusammenarbeiten. Das Einsparungspotenzial ist laut Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) beträchtlich: In den nächsten fünf Jahren beträgt es laut Berechnungen kumuliert 30 Millionen Euro, bis 2035 sogar 437 Millionen Euro.

Fusionieren müssen die Anstalten aber nicht. Auch bleiben ihre Gremien im Großen und Ganzen bestehen. KFL-Verwaltungsratsvorsitzender Peter Csar, LKUF-Aufsichtsratschef Paul Kimberger und KFG-Obmann Klaus Preiner verteidigten das, weil nur 2,3 Prozent der Gesamtausgaben von derzeit rund 200 Millionen Euro in die Verwaltung fließen. Und die Strukturen seien angesichts hunderter Gemeinden und Schulen wichtig.

Stelzer sagte, dass mit der OÖ. Gesundheitsfürsorge "keine zusätzlichen Funktionärs-Strukturen aufgebaut werden. Die Einsparungen werden in die Versorgung investiert." Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) bezeichnete die Allianz als "ersten wichtigen Schritt zu Effizienzsteigerung".

Die Zahl der Versicherten in den drei Anstalten wird laut Prognose in den nächsten zwölf Jahren von 110.000 auf 140.000 steigen, wegen der Alterung, der wachsenden Zahl an Mitarbeitern in Krankenhäusern und Pflege und weil seit 2001 auch die Vertragsbediensteten in diesen Bereich fallen.

Darum müsse man noch stärker in Prävention investieren, erklärte Csar. Der Anteil der über 65-Jährigen (derzeit 16 Prozent) werde sich in 20 Jahren verdoppeln. Kimberger sagte, dass man Kräfte bündle, um sich Freiraum zu schaffen. Aber man habe auch bisher gut kooperiert. "Es waren schon harte Verhandlungen, weil die Berufsgruppen unterschiedlich sind", sagte Preiner. Nun habe man aber ein gemeinsames Zukunftspaket.

Dem Vernehmen nach gab es schon vor rund zwei Jahren einen Anlauf einer vertieften Kooperation. Er scheiterte aber. Nun dürfte der öffentliche Druck groß genug gewesen sein. Haimbuchner verwies darauf, dass man bei den Gesprächen über die VP/FP-Zusammenarbeit 2015 auch diesen Bereich ins Auge gefasst hatte. (az)

Zahlen, Daten, Fakten zu den Fürsorgeanstalten

Versicherte: Rund 200.000 Österreicher gehören einer der 15 Krankenfürsorgeanstalten an. In Oberösterreich sind es sechs solche Kassen mit etwa 115.000 Versicherten. Je rund 34.000 bis 40.000 sind in KFL (Landesbedienstete), LKUF (Lehrer) und KFG (Gemeindebedienstete). Kleinere Anstalten haben die Städte Linz, Wels und Steyr, die künftig ebenfalls zu vertiefter Kooperation eingeladen werden sollen.

Leistungen: Für Versicherte in den Anstalten gibt es teils deutlich bessere Leistungen als für jene in der Gebietskrankenkasse (GKK). Beispiele: Die LKUF zahlt bis zu sechs Wochen Sonderklasse im Spital und gewährt Kuren für bis zu neun Wochen in fünf Jahren (GKK: keine Sonderklasse, sechs Wochen Kuren). Die KFL zahlt rund 60 Euro für Zahnprophylaxe im Jahr (GKK: nichts für Erwachsene). KFL und KFG zahlen bis zu 350 Euro für Massagen im Jahr (GKK: Sachleistung als Teil einer Krankenbehandlung). Diese Leistungen und die Tatsache, dass die Versichertengemeinschaften wenig risikoreich sind, führen zu Privilegien-Vorwürfen. Die Chefs der Anstalten kontern, dass die Dienstnehmer höhere Beiträge und zehn Prozent Selbstbehalt zahlen.

Beiträge: Während der Beitrag für GKK-versicherte Arbeitnehmer 3,87 Prozent der Lohnsumme beträgt, sind es bei den Landesbediensteten 4,35 Prozent, bei den Lehrern 4,5, bei den Gemeindebediensteten 4,7.

Gremien: LKUF: 19 Personen im Aufsichtsrat bzw. 16 im Verwaltungsrat; KFL: 6 bzw. 10. Bei der KFG sind 55 in Hauptversammlung bzw. 13 in Verwaltungsausschuss. Es gibt im Wesentlichen Aufwandsentschädigungen.

