Abgelehnte Asylwerber sollen die Lehre beenden dürfen

WIEN. Künftig steht die Ausbildung aber nur noch anerkannten Flüchtlingen offen. Kritiker sehen „Lawine der Empörung“ und fordern einen Dialog

Kellner ist einer der Mangelberufe, in denen Asylwerber bis 25 Jahre derzeit eine Lehre beginnen dürfen. Bild: colourbox.com

Für jene rund 300 abgelehnten Asylwerber, die aktuell eine Lehre in einem Mangelberuf machen, dürfte nach monatelangem Ringen eine Lösung gefunden worden sein. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (VP) stellte gestern, Montag, in Aussicht, dass jene, die ihre Lehre begonnen und einen negativen Bescheid erhalten haben, diese fertig machen dürfen. Die Pläne wurden vom Kanzleramt bestätigt. Ob die Betroffenen danach im Land bleiben dürfen, ist offen. Hier wird als Möglichkeit angedacht, dass sie nach der Lehre ausreisen und dann einen Antrag auf einen Niederlassungstitel stellen.

Ex-SP-Sozialminister Rudolf Hundstorfer hatte 2012 mittels Erlass geregelt, dass Asylwerber unter 25 Jahren einen Mangelberuf wie Koch oder Tischler erlernen dürfen. Laut AMS haben 1023 Personen davon Gebrauch gemacht.

Allianz gegen Abschiebung

Als die ersten Abschiebebescheide eintrudelten, machte Oberösterreichs Grün-Landesrat Rudi Anschober dagegen mobil. Viele Wirtschaftstreibende drängten darauf, ihre Lehrlinge fertig ausbilden zu können. Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie mehrere ehemalige VP-Granden sprachen sich für humanitäre Modelle aus.

Vor einigen Wochen soll Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) über eine Lösung gesprochen haben. Die FPÖ drängte auf einen rigiden Kurs. Kurz sah sich auch von der Wirtschaft unter Druck gesetzt, deren Problem vor allem der Facharbeitermangel ist.

Wie berichtet, kündigte Strache am Sonntag an, dass die Lehre für Asylwerber beendet wird. Hingegen will die Regierung jene Flüchtlinge, die bereits einen Asylstatus haben, vermehrt in die Lehre bringen. Hier gibt es 10.063 Personen unter 25 Jahren, die ohne Job sind, 1459 davon suchen eine Lehrstelle. Asylberechtigte bekommen Mindestsicherung, die Lehrentschädigung ist deutlich geringer.

Auch soll der Aufenthaltstitel, den es derzeit schon für Studenten gibt, auf Jugendliche aus Drittstaaten ausgedehnt werden, die einen Mangelberuf erlernen wollen. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, werden auch die Kriterien für die Rot-Weiß-Rot-Karte gelockert. Die Nachfrage war hier bisher aber gering: Statt der erwarteten 8000 Arbeitskräfte kamen im Vorjahr nur 1800 nach Österreich.

Die Gewerkschaft warnte gestern davor, dass man nicht unnötig das Arbeitskräfteangebot aus Drittstaaten erhöhen dürfe, weil dies zu Lohndruck führe.

Anschober sprach von einer „Lawine empörter Rückmeldungen“ auf die Regierungsentscheidung, den Zugang zur Lehre für Asylwerber zu kappen. Das sei wegen der langen Dauer der Asylverfahren „klar europarechtswidrig“. Der Ankündigung der Regierung, dass die rund 1000 Asylwerber, die schon in einer Lehre sind, bleiben dürfen, traut er noch nicht.

„Gemeinsam an Tisch setzen“

Er verlangt einen vorläufigen Abschiebestopp, damit es garantierte Sicherheit für die jungen Leute gebe. Auch fordert Anschober die Regierung auf, sich „gemeinsam an den Tisch“ zu setzen, um Lösungen zu finden. SP-Landeschefin Birgit Gerstorfer warf der Regierung einen „Justamentstandpunkt“ vor: „Es ist eine sinnlose Aktion. Auf der anderen Seite gibt es eine Mangelberufsliste.“

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) steht dagegen hinter der Bundes-Entscheidung: „Es wurde immer klargemacht, dass es keine Vermischung von Asylrecht und Arbeitsmarkt geben kann.“ Er erwarte jetzt eine rasche, klare Regelung durch die Neudefinition der Rot-Weiß-Rot-Karte. Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) ist für eine „klare Trennung zwischen Asyl und Einwanderung“. Weder dürften Schlepper entscheiden, wer in Österreich bleiben dürfe, noch Lehrherren wie Supermarktketten.

Ex-VP-Bundeschef Reinhold Mitterlehner, der Anschobers Initiative „Ausbildung statt Abschiebung“ unterstützt, sieht als „Fortschritt“, dass Asylwerber, die aktuell in Lehre sind, bleiben dürfen. Aber es sei schwach, diese Möglichkeit zu beenden. Es gebe keine „integrative Kultur“ und zu wenig Dialog von der Regierung.

Oberösterreich am stärksten betroffen

Um jugendlichen Asylwerbern „im öffentlichen und gesamtwirtschaftlichen Interesse für die Dauer ihres Asylverfahrens eine Ausbildung und sinnvolle Beschäftigung“ zu ermöglichen, wurde 2012 der Lehrlingssektor geöffnet. In Mangelberufen können unter 25-Jährige eine Lehre beginnen.

In Österreich sind 1023 Asylwerber als Lehrlinge gemeldet. Sie sind vor allem im Tourismus und Gastgewerbe tätig: 327 sind Köche, 122 Restaurantfachkräfte (siehe Grafik).

Während es in Wien mehr Lehrstellensuchende als Lehrstellen gibt, ist die Situation in Westösterreich genau umgekehrt. Dort sucht man verzweifelt nach auszubildenden Jugendlichen. In Oberösterreich sind derzeit 359 Asylwerber in einer Lehre, nur rund 100 Asylberechtigte suchen eine Lehrstelle.

Einen Leitartikel zu diesem Thema lesen Sie hier.

3 Fragen an Gerhard Strasser

Geschäftsführer des Arbeitsmarktservice Oberösterreich

Die Regierung argumentiert, es gibt genug Asylberechtigte, die eine Lehre machen könnten. Kann das AMS Oberösterreich die offenen Lehrstellen mit Asylberechtigten füllen?

In Oberösterreich sind beim AMS 2648 anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte gemeldet. 99 davon suchen eine Lehrstelle, sind also jung und können gut genug Deutsch. Das sind nicht viele – zumindest nicht genug, um den Bedarf der Wirtschaft abzudecken. Unsere Bereitschaft, Lehrverhältnisse mit Asylbewerbern in Mangelberufen zu bewilligen, ist keine soziale Aktivität, sondern eine arbeitsmarktpolitische.

Das heißt, Lehrstellen blieben sonst unbesetzt?

Ja. Wir haben genau dort die Genehmigungen erteilt, wo die Arbeitslosigkeit niedrig ist. So gibt es zum Beispiel 37 Lehrverhältnisse mit Asylwerbern in Rohrbach, aber nur 23 in Wels. Wir haben nicht in den Zentralräumen bewilligt, sondern in den ländlichen Bezirken – wo noch dazu das Engagement von Helfern das Gelingen unterstützt.

Wie soll aus Ihrer Sicht eine Lösung ausschauen?

Wir hoffen, dass die bestehenden Lehrverhältnisse beendet werden können, es bei negativen Bescheiden eine Ersatzlösung gibt. Wie die politische Lösung formal ausschaut, ist für uns zweitrangig. Wir sind interessiert, dass es Aufenthaltstitel gibt, mit denen wir ausreichend Fachkräfte vermitteln können.

Reaktionen

Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich

Die Wirtschaftskammer hat immer klargemacht, Fachkräftemangel und Asylrecht sollen nicht vermischt werden. Für Hummer ist es „daher konsequent, Asylwerbern künftig keine falschen Hoffnungen mehr zu machen“, indem man ihnen mit dem Start einer Lehre in Aussicht stellt, bleiben zu können – unabhängig vom Ausgang des Asylverfahrens. Hummer fordert ein geändertes Fremdenrecht: Die Rot-Weiß-Rot-Karte solle eine Weiterbeschäftigung vor allem in Mangelberufen ermöglichen. Die Kriterien dazu sollten praxistauglicher werden. „Für aktuelle Asylwerber in einer Lehre wünsche ich mir eine pragmatische Übergangslösung.“

Christian Mastny, Gesellschafter von Top Rein, Linz

Er hat zwei junge Männer aufgenommen, weil sie „die Richtigen für den Lehrplatz“ waren, sagt der Chef der Reinigungsfirma Top Rein mit Sitz in Linz, Christian Mastny. Die Asylwerber haben das erste Lehrjahr mit Auszeichnung abgeschlossen. Mastny versteht „bis zu einem gewissen Grad“, dass die Regierung Schlupflöcher schließen wolle. Die Bedürfnisse der Wirtschaft würden aber nicht berücksichtigt. Für die bestehenden Lehrverhältnisse brauche es eine Lösung, sagt er: „Die Burschen sind integriert. Als Lehrherr muss ich mehr Geld investieren, weil bestimmte Förderungen nicht gelten. Das darf nicht umsonst sein.“

Hermine Hanke, Wirtin, Dietach

„Ich bin sehr enttäuscht von unserer Regierung“, sagt die Chefin der Stadlkirchner Hofstubn. Derzeit beschäftigt sie einen Sudanesen (19) als Kochlehrling im zweiten Jahr. „Er ist fleißig, beliebt und integriert.“ Es sei in der Gastronomie besonders schwierig, Lehrlinge zu bekommen. Heuer konnte sie nur einen weiteren Lehrling finden, der kommt aus einem Heim für Schwererziehbare. „Ich bin wie eine Mutter zu ihnen und wurde noch nie enttäuscht.“ Zuvor hatte Hanke einen Pakistani als Kochlehrling in ihrem Haus. Dieser wurde im vergangenen Jahr während der Arbeit vor den Augen seiner Kollegen abgeführt. Hanke ist bis heute fassungslos. (kran)

Alois Winkler, Tischler, Maria Schmolln

Innerhalb von zehn Jahren hätten sich zwei Lehrlinge bei ihm beworben, berichtet Tischler Alois Winkler, der in Maria Schmolln einen Betrieb mit sechs Mitarbeitern führt. „Dabei sind wir bei jeder Lehrlingsmesse dabei.“ Einer davon ist ein aus dem Iran vertriebener Afghane. Seit Jahresanfang arbeitet er bei Winkler, in erster Instanz ist sein Asylbescheid negativ. Dabei sei der junge Mann „das Beste, was mir seit langem passiert ist“, sagt der Kammerfunktionär. Die jüngste Einschränkung sei nicht die richtige Lösung. Für die Wirtschaft wären Zuwanderer eine große Chance. (sib)



