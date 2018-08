AUVA bleibt erhalten, keine Schließung von Unfallspitälern

WIEN. Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) bleibt erhalten. Es sollen auch keine Unfallspitäler oder Reha-Einrichtungen geschlossen werden. Das sieht das Reformkonzept vor, das Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) am Montag mit AUVA-Obmann Anton Ofner und ÖVP-Klubchef August Wöginger vorgestellt hat.

Die bisher glücklose Sozialministerin Hartinger-Klein (FP) will ein ausgewogenes Reformpaket präsentieren. Bild: APA

Das Papier muss noch am 21. August vom AUVA-Vorstand beschlossen werden. Gespart soll demnach vor allem in der Verwaltung werden. Es soll keine Kündigungen aus betriebsbedingten Gründen geben. Bei Ärzten und Pflegern soll es keine Personalkürzungen geben. Das Leistungsangebot bleibe in vollem Umfang bestehen, hieß es bei der Pressekonferenz.

Hartinger-Klein kam Protesten zuvor und präsentierte AUVA-Reform

In der Linzer Tabaktrafik rockten am Sonntagnachmittag die Bands "Kreisky" und "Raw-Cats". Betitelt war es als "Demontagekonzert", um ein Statement gegen die befürchtete Zerschlagung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) zu setzen. Heute geht der Protestreigen weiter: An den AUVA-Standorten lädt der Zentralbetriebsrat zu Versammlungen.

Just während die Proteste laufen, wird Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FP) heute gemeinsam mit VP-Klubobmann August Wöginger und AUVA-Obmann Anton Ofner die Pläne für eine Neugestaltung der Unfallversicherung präsentieren. Der Gewerkschaft dürfte dabei eines ihrer Argumente genommen werden: Eine Zerschlagung der Unfallversicherung ist nicht mehr geplant.

Insgesamt hatte die Regierung der AUVA Einsparungen in Höhe von 500 Millionen Euro pro Jahr ab 2019 verordnet. Die Arbeitgeber finanzieren die Versicherung, die Beiträge sollten unter dem Stichwort Lohnnebenkostensenkung nächstes Jahr von 1,3 auf 1,2 Prozent und schließlich auf 0,8 Prozent reduziert werden.

Spitäler und Personal bleiben

Im Raum stand, dass die Unfallversicherung aufgelöst und mit der Krankenversicherung fusioniert werden könnte. Davon wurde nach einem öffentlichen Aufschrei Abstand genommen. "Alle Spitäler, Leistungen und das Personal bleiben", wurde gestern neuerlich versichert.

Die AUVA hatte zuletzt mit Hartinger-Klein an möglichen Einsparplänen gearbeitet. Die Gespräche seien konsensual vonstatten gegangen, hieß es.

Vieles von dem, was heute vorgelegt wird, dürfte weniger eine Einsparung als vielmehr eine Verschiebung der Kosten sein. Zudem freut sich die AUVA aufgrund der guten Wirtschaftslage heuer über höhere Einnahmen.

Eingespart werden soll jedenfalls in der Verwaltung, durch Kooperationen und Zusammenlegungen sollen 100 Millionen Euro weniger ausgegeben werden.

AUVA-Obmann Ofner hatte in den Verhandlungen verstärkt darauf hingewiesen, dass in den Unfallkrankenhäusern nicht nur Arbeits-, sondern auch Freizeitunfälle behandelt würden. Die Kosten in Höhe von 150 Millionen Euro, die bisher von den Krankenkassen und Ländern nicht ausreichend abgedeckt worden sind, will die AUVA dem Vernehmen nach nicht länger tragen. Umgekehrt würde die AUVA an andere Spitäler zu viel für die Behandlung von Arbeitsunfällen zahlen.

Die AUVA will zudem nicht länger die Entgeltfortzahlung für kranke Arbeitnehmer in Klein- und Mittelbetrieben schultern. Das Einsparpotenzial sollen 120 Millionen Euro sein. Dass man stattdessen die Versicherung der Gewerbetreibenden zur Kasse bitten will, hat Widerstand der Wirtschaftskammer ausgelöst.

Video: Der Umbau der AUVA ist offenbar ausverhandelt. Wie diese in Zukunft aussehen soll, will Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) am Montag darlegen, gemeinsam mit ÖVP-Klubchef August Wöginger und Anton Ofner, dem Obmann der AUVA. Gewerkschaft und Betriebsrat protestieren.

"Desavouierung"

Die Belegschaftsvertreter haben am Montagvormittag bei der Betriebsversammlung der AUVA in Wien noch einmal scharfe Kritik an den Reformplänen der Bundesregierung geübt. Das Vorgehen der Gesundheitsministerin, just am Tag der Protestveranstaltungen eine Pressekonferenz zu den Reformvorhaben einzuberufen, bezeichneten Betriebsratsmitglieder als Desavouierung.

Die geschäftsführende Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA-djp), Barbara Teiber, bezeichnete den Protest als "akut und bitter notwendig". "Wenn diese Pläne Realität werden, ist es aus mit der Gesundheitsvorsorge in Österreich". Das Gesundheitssystem solle zerstört werden, weil Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) der Industrie eine halbe Milliarde Lohnnebenkosten schenken wolle - auf Kosten der Arbeitnehmer. Die geplanten Einsparungen könnten nur durch Leistungskürzungen oder auf Kosten der Arbeitnehmer realisiert werden. "Das ist eine brutale Umverteilung von unten nach oben, zu denen, die es eh schon haben", so Teiber.

"Sie stößt allen vor den Kopf"

Gleichzeitig merkte die Gewerkschafterin an, dass der Protest bereits Wirkung zeige. So soll es laut den durchgesickerten Plänen nun ja doch zu keinen Privatisierungen kommen. Am Vorgehen der Gesundheitsministerin übte Teiber scharfe Kritik: "Was die Ministerin mit der Pressekonferenz heute tut: Sie stößt allen vor den Kopf. Wir haben keine Ahnung, was da präsentiert wird". Weder Arbeitnehmervertreter noch Arbeitgebervertreter seien im Vorfeld der Pressekonferenz informiert worden.

Ähnlich äußerte sich Betriebsratsvorsitzender Rainer Hawlicek. Das Vorgehen sei eine Desavouierung. Die Ministerin stelle heute ein Konzept für die AUVA vor, "an der der Vorstand der AUVA nicht wirklich beteiligt ist". Auch an der Informationspolitik des AUVA-Vorstandsvorsitzenden Anton Ofner wurde Kritik geübt. Dieser sei "eine der größte der Enttäuschungen", sagte Vorstandsmitglied Anton Hiden bei der Protestveranstaltung vor der AUVA-Zentrale in Wien.

Auch Hawlicek kritisierte das Vorgehen der Regierung generell. Es würden hier 500 Millionen Euro aus dem Gesundheitssystem herausgenommen werden und "Leuten in die Tasche gesteckt, die zuvor dafür im Wahlkampf bezahlt haben. Das ist grob fahrlässig."

Der Zentralbetriebsrats-Vorsitzende der AUVA, Erik Lenz, hatte zuvor in einer Aussendung klargestellt: "Weder Arbeitgebervertreter noch Arbeitnehmervertreter sind über den Inhalt der geplanten Maßnahmen informiert. Sollte jedoch eine Ausgliederung der Einrichtungen der AUVA (UKH und Rehab-Zentren) in eine Ges.m.b.H. geplant sein, wird das von uns auf keinen Fall kampflos hingenommen werden. Dies würde eine Demontage der AUVA in kleinen Schritten bedeuten und ein höchst effizientes System der Unfallversorgung in unserem Land massiv gefährden."

Die Sozialversicherung wird neu aufgestellt

Die schwarz-blaue Regierung hat in ihrem Koalitionspakt eine Reform der Sozialversicherung vereinbart. Geplant war von Anfang an eine Reduktion der 21 Sozialversicherungsträger auf vier oder fünf Träger.

Nun dürften es doch fünf bleiben. Neben der Österreichischen Gesundheitskasse, dem Selbstständigenträger, der Beamtenkasse und der Pensionsversicherung soll nun auch die AUVA erhalten bleiben.

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein hatte von der Unverfallversicherungsanstalt jährliche Einsparungen in Höhe von 500 Millionen Euro verlangt. Sollten diese nicht erbracht werden, würde die Unfallversicherung aufgelöst.

Die Unfallversicherung ist Österreichs älteste Versicherung. Sie wurde 1854 zum Schutz der Bergarbeiter und ihrer Familien geschaffen. Erst später wurden die Risiken Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit durch das Versicherungssystem abgedeckt.

Die Unfallversicherung wird von den Arbeitgebern finanziert. Sie zahlen derzeit noch 1,3 Prozent des Bruttolohns an Beiträgen.

Versichert sind fünf Millionen Menschen. Die AUVA kommt für Unfallbehandlung, die Rehabilitation nach Unfällen, die Prävention sowie bei bleibenden Schäden für Unfallrenten auf.

Zur AUVA gehören österreichweit sieben Unfallkrankenhäuser und vier Reha-Zentren.

