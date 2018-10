Ärztekammer will Aufhebung der 70-Jahre-Grenze

WIEN. Die Ärztekammer befürchtet einen massiven Ärztemangel.

Nächstes Jahr würden zehn Prozent aller Haus- und Fachärzte mit Kassenvertrag in Pension geschickt, weil die Altersobergrenze von 70 Jahren in Kraft trete, die 2009 mit einer Übergangsfrist beschlossen worden sei, sagte Helga Azem, Vertreterin der niedergelassenen Ärzte, in Ö1: "Da kommt ein großes Versorgungsproblem auf unsere Patienten zu." Die Regierung solle die Regelung, wonach man mit 70 den Kassenvertrag verliere, aufheben.

Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FP) sagt: "Für die Vergabe von Planstellen sind die regionalen Ärztekammern und Gebietskrankenkassen zuständig." Verträge könne man verlängern, sollte es zu einem Engpass kommen. Es gelte aber auch, Abwanderung junger Ärzte zu verhindern.

