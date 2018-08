Ärzte: Patienten mit "Bonus" von Ambulanzen fernhalten

WIEN / LINZ. Mayer: "Appelle bringen wenig" – Steuerung über Kassenbeitrag.

Rund 1,3 Millionen Patientenkontakte hatten im Vorjahr die Gespag-Landesspitäler, die anderen oö. Krankenhäuser (KUK, Orden) ähnlich viele. Tendenz seit Jahren: steigend. Laut einer IMAS-Umfrage, die die Ärztekammer gestern präsentierte, sagten elf Prozent, dass sie bei ihrem letzten Arztbesuch nicht beim Hausarzt, sondern im Spital gewesen seien. Demgegenüber halten 87 Prozent der Befragten den Hausarzt in der Wohngegend für "sehr wichtig" und weitere elf Prozent für "einigermaßen wichtig".

Rund die Hälfte derer, die Spitalsambulanzen aufsuchten, hätten auch vom Hausarzt behandelt werden können, schätzt Harald Mayer, Kurienobmann der angestellten Ärzte in der Ärztekammer Österreich.

Mayer verlangt ein "Bonussystem" zur "Steuerung": Man müsse die Patienten dazu bringen, zuerst ihren Vertrauensarzt aufzusuchen: "Appelle nützen wenig", glaubt Mayer. Ähnlich wie bei der Auto-Haftpflichtversicherung könnten jene, die sich vom Hausarzt überweisen lassen, einen geringeren, und jene, die direkt in eine Spitalsambulanz gehen, einen höheren Krankenversicherungsbeitrag zahlen. "Dieses Beispiel ist mir spontan eingefallen", sagt Mayer im Gespräch mit den OÖNachrichten. Es sei "Aufgabe der Sozialversicherungen und auch der Politik, ein taugliches Anreizsystem zu schaffen. Mayer: "Die Regierung ist ja interessiert an Neuem im Gesundheitssystem. Das wäre etwas Neues."

Die Ärztekammer ist auch für eine "Finanzierung aus zwei Töpfen", einen für den stationären Betrieb der Spitäler und einen für den ambulanten Bereich, also niedergelassene Ärzte und Spitalsambulanzen. "Damit würde sich auch das Spielchen aufhören, dass Patienten und Kosten verlagert werden", sagt Mayer. Die "freie Arztwahl" bedinge derzeit, dass Patienten von sich aus die teurere Behandlung in den Ambulanzen aussuchen können: "Abgewiesen werden kann niemand. Aber das Gesundheitssystem ist von uns allen finanziert. Da ist es auch opportun, zu fordern, dass sich die Patienten an Spielregeln halten."

Haberlander: Mehr Prävention

Sie sei dafür, die Prävention durch Anreize für die Patienten zu stärken, sagt Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP): "Unser System ist noch zu sehr auf Krankheit und nicht auf Aufrechterhalten der Gesundheit aufgebaut."

Haberlander erinnert daran, dass die SVA bereits für ihre Versicherten einen Bonus für Vorsorgeuntersuchungen eingeführt hat. "Ich gebe Mayer in dem Punkt recht: Das ist eine Aufgabe der Sozialversicherungen", sagt Haberlander. Sie sei auch eine Befürworterin der Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA), die in der Ärztekammer kritisch gesehen wird. (bock)

