9000 Menschen bei Gedenkfeier in Mauthausen

MAUTHAUSEN. Unter dem Motto "Niemals Nummer. Immer Mensch" wurde gestern der Befreiung des KZ gedacht.

Ein ukrainischer KZ-Überlebender bei der gestrigen Gedenkveranstaltung Bild: Reuters

Trotz winterlicher Temperaturen waren gestern mehr als 9000 Menschen zur alljährlichen Gedenkfeier im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen gekommen, um der Befreiung durch US-Truppen Anfang Mai 1945 zu gedenken.

"Niemals Nummer. Immer Mensch", lautete das Motto der weltweit größten KZ-Gedenkfeier, zu der auch die Spitzen der Politik, unter anderen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Bundeskanzler Sebastian Kurz, Landeshauptmann Thomas Stelzer und SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, gekommen waren, dazu Vertreter der Glaubensgemeinschaften und natürlich wie jedes Jahr KZ-Überlebende. Mit dem Tragen ihrer Uniformen und Nummern erinnerten sie eindrücklich an die schreckliche Zeit der Naziherrschaft. Im KZ Mauthausen und seinen 49 Nebenlagern waren rund 200.000 Personen aus aller Welt interniert, mindestens 90.000 davon starben.

"Wir sehen ein Wiedererstarken von Gruppierungen, die Identität zum Thema machen und die die Gesellschaft bewusst spalten wollen. Es liegt an uns, sich der Menschenverachtung entgegenzustellen und die Menschenwürde von uns allen zu verteidigen", warnte Willi Mernyi, Sprecher des Mauthausen Komitees Österreich.

Österreich habe eine "besondere historische Verantwortung, jüdisches Leben in unserem Land aktiv zu unterstützen und gegen jede Form des Antisemitismus anzukämpfen", sagte Kanzler Kurz. Warnende Worte zur aktuellen Politik kamen von der 88-jährigen Anna Hackl, deren Familie 1945 bei der so genannten Mühlviertler Hasenjagd geflohene KZ-Häftlinge versteckte: "Es heißt vorsichtig sein. Wenn man manche Sachen so hört, gruselt es mich schon."

