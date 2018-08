75. Todestag: Jägerstätter-Gedenken in St. Radegund, London und den USA

SANKT RADEGUND / LINZ. Am 9. August 1943 wurde der Innviertler hingerichtet – 2007 wurde er seliggesprochen

Franz Jägerstätter, 1907–1943 Bild: Diözese Linz

Am österreichischen Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, wurde Franz Jägerstätter im Jahr 2007 im Linzer Mariendom seliggesprochen. Als "Anwalt der Gewaltlosigkeit und des Friedens", als "Warner vor Ideologien" und als "gläubigen Menschen, dem Gott wirklich Mitte und Zentrum des Lebens war" bezeichnet ihn der Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer.

"Aus einem gebildeten und reifen Gewissen heraus hat er ein entschiedenes Nein zum Nationalsozialismus gesagt und ist wegen seiner konsequenten Weigerung, in Hitlers Krieg als Soldat zu kämpfen, hingerichtet worden", so der Kommentar Scheuers zur Seligsprechung Jägerstätters.

Heute vor 75 Jahren, am 9. August 1943, ist Jägerstätter hingerichtet worden. Gedenkveranstaltungen gibt es heute nicht nur in Jägerstätters Heimatgemeinde St. Radegund, sondern auch in den USA und in Großbritannien. In der Westminster-Kathedrale in London findet heute zu Ehren Jägerstätters ein ökumenischer Gedenkgottesdienst statt.

Glückliche Ehe, tiefer Glaube

Jägerstätter gilt heute als eine Symbolfigur des Widerstands gegen das NS-Regime. Er wurde 1907 in St. Radegund – nur rund 30 Kilometer von Braunau, der Geburtsstadt Adolf Hitlers, entfernt – geboren. Jägerstätter übernahm den Bauernhof seines Stiefvaters und heiratete Franziska Schwaninger, mit der er drei Kinder hatte. Die Ehe war überaus glücklich: "Ich habe mir nie vorstellen können, dass Verheiratetsein so schön sein kann", sagte Jägerstätter damals. Das tiefgläubige Paar lehnte das Nazi-Regime als gottlos ab.

1940 wurde Jägerstätter zum Wehrdienst eingezogen, auf Betreiben der Heimatgemeinde aber zunächst zweimal unabkömmlich gestellt. Als er im Februar 1943 erneut einen Einberufungsbefehl erhielt, weigerte er sich aus Glaubensgründen, für Adolf Hitler Dienst mit der Waffe zu versehen. Der Innviertler wurde ins Wehrmachts-Untersuchungsgefängnis im Linzer Ursulinenhof gebracht, eingesperrt, gefoltert und zwei Monate später nach Berlin-Tegel überstellt. Das Reichskriegsgericht verurteilte ihn wegen "Wehrkraftzersetzung" zum Tod. Am 9. August 1943 wurde der damals 36-Jährige in Brandenburg an der Havel enthauptet.

Die gesellschaftliche Akzeptanz und das Bekenntnis der Kirche zu Jägerstätter ließen lange auf sich warten. Zu groß war die Angst, ehemalige Kriegsteilnehmer vor den Kopf zu stoßen, wenn man einen Wehrdienstverweigerer als Helden darstellt.

Ins Rollen kam die Diskussion in Österreich Anfang der 1970er-Jahre durch den Dokumentarfilm "Der Fall Jägerstätter" von Axel Corti.

1997: Todesurteil aufgehoben

Als das Landgericht Berlin am 7. Mai 1997 das Urteil gegen ihn aufhob, was rechtlich einem Freispruch gleichkommt, erfuhr Franz Jägerstätter juristische Rehabilitation. Nach unterstützenden Voten der Österreichischen Bischofskonferenz, einer historisch-theologischen Kommission und des Linzer Domkapitels wurde 1997 offiziell der Seligsprechungsprozess für Jägerstätter eröffnet, am 21. Juni 2001 wurde dieser abgeschlossen und die Akten nach Rom zur Selig- und Heiligsprechungskongregation gesandt. Der Vatikan bestätigte am 1. Juni 2007 offiziell das Martyrium des österreichischen Kriegsdienstverweigerers.

Im Oktober 2007 wurde Jägerstätter als erster Oberösterreicher seliggesprochen. Betreut wurde das Seligsprechungs-Verfahren vom heutigen Linzer und damaligen Innsbrucker Bischof Manfred Scheuer.

Gedenken

Regional und international ist das Gedenken an den heutigen 75. Todestag von Franz Jägerstätter: Heute findet im Innviertel die Fußwallfahrt von Tarsdorf nach St. Radegund statt, wo zur Todesstunde um 16 Uhr eine Eucharistiefeier sowie eine Lichterprozession zum Grab des Märtyrers stattfinden. In London gibt es heute zu Ehren Jägerstätters in der Westminster-Kathedrale einen ökumenischen Gedenkgottesdienst. In den USA wird an mehreren Orten Jägerstätters gedacht, unter anderem in Philadelphia in der Pfarre St. Malachy, wo einmal im Monat das Jägerstätter-Gebet der Diözese Linz gebetet wird.

Fast genau zehn Jahre nach der Seligsprechung, am 25. Oktober 2017, wurde an der Katholischen Privat-Universität in Linz ein Jägerstätter-Institut gegründet.

Die wichtigsten Bücher zu Franz Jägerstätter und seiner Gattin Franziska, die 2013 im 101. Lebensjahr verstarb, wurden von der Theologin Erna Putz aus Ohlsdorf verfasst (u.a. „Franz Jägerstätter – Märtyrer“ oder „Franz Jägerstätter: ...besser die Hände als der Wille gefesselt…“).

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema