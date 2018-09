70 Überlebende des Holocaust zu Gast in Wien

WIEN. Die Einladung war anlässlich des Besuches von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bildungsminister Heinz Faßmann (beide VP) im Juni in Jerusalem erfolgt:

Rund 70 Holocaust-Überlebende, die in Österreich geboren wurden, werden im November ihre frühere Heimat besuchen. Der Ministerrat bestätigte gestern, Mittwoch, auch formal den Besuch.

"Österreich hat bis heute für viele Überlebende der Shoah – trotz aller schrecklichen und schmerzvollen Erfahrungen – eine besondere Bedeutung und ist immer noch mit dem Begriff ,Heimat’ verbunden", sagte Kurz. Die Einladung solle nicht zuletzt "Dank und Wertschätzung für diese Menschen zum Ausdruck bringen, die trotz all der schrecklichen Erfahrungen und Erlebnisse positiv in die Zukunft schauten und der alten Heimat in Zuneigung verbunden geblieben sind." Das Bundeskanzleramt wird finanziell für den Aufenthalt aufkommen, das Bildungsministerium kümmert sich um die Organisation.

