32 Razzien bei Neonazis: Justiz und BVT gehen gegen Rechtsextreme vor

Bundesweite Hausdurchsuchungen bei Skinheads – kein Zusammenhang mit Identitären.

„Exzellente Zusammenarbeit“ – die zwei Generaldirektoren Pilnacek (Justiz) und Goldgruber (Inneres) berichten. Bild: APA

WIEN. Mitten in die Diskussion um Querverbindungen zwischen der FPÖ und den Identitären und nach Zweifeln der Opposition an der Handlungsfähigkeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) legten die Behörden gestern eine Erfolgsmeldung vor. In einer über alle Bundesländer (Ausnahme Tirol) gespannten und vom BVT koordinierten Aktion seien am Dienstag 32 Hausdurchsuchungen im rechtsradikalen Milieu durchgeführt worden.

In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz sprachen die Generalsekretäre Christian Pilnacek (Justizministerium) und Peter Goldgruber (Innenressort) von einem Beleg für die "exzellente Zusammenarbeit" ihrer beiden Behörden. Außerdem zeige der "Schlag gegen die Neonazi-Szene", dass man diese ernst nehme, aktiv beobachte und handle, sagte Pilnacek. Ein Zusammenhang mit den Identitären oder prominenten Persönlichkeiten habe sich bis dato nicht ergeben.

Ausgangspunkt der Aktion, an der 217 Beamte mitgewirkt haben, war ein privates Skinhead-Konzert, das ein "einschlägig bekannter Sänger" vor mehr als einem Jahr im obersteirischen Mürztal gegeben hat. Bei den Hausdurchsuchungen, eine davon in Oberösterreich im Raum Wels, sei es durchwegs um den Verdacht des Verstoßes gegen das NS-Verbotsgesetz gegangen. Weil aber auch Handgranaten, Hieb- und Stichwaffen, Stahlruten und Wurfsterne sichergestellt worden seien, werde gegen mehrere der 90 Beschuldigten nun auch wegen des illegalen Besitzes von Waffen und Kriegsmaterialien ermittelt, erklärte Goldgruber. Hauptbeschuldigter ist der Konzertveranstalter, ein 29-jähriger Steirer. Festgenommen habe man keinen der Verdächtigen, darunter sind auch einige, die ihren Wohnsitz nicht in Österreich haben. Ob dort und da Untersuchungshaft verhängt werden müsse, hänge von den nun laufenden Vernehmungen ab.

Nicht gesteuert

Pilnacek wies Mutmaßungen zurück, dass es sich angesichts der aktuellen Debatten um eine politisch motivierte Aktion handeln könnte. Angesichts der umfangreichen Vorbereitung wären diese flächendeckenden Hausdurchsuchungen "nicht nach politischer Beliebigkeit zu steuern".

Dass zwischen der Razzia beim Hauptverdächtigen und der jetzigen Aktion fast ein Jahr verging, sei auf den "Dauerkrankenstand" des ursprünglich ermittelnden Staatsanwalts zurückzuführen. Goldgruber bekräftigte: "Das BVT ist voll handlungsfähig."

Identitäre: FPÖ ringt weiter mit Abgrenzung

Heute tagt in Linz der Landessicherheitsrat zum Thema Rechtsextremismus in Oberösterreich. Dabei wird auch ein Bericht der Landespolizeidirektion über Identitäre in Oberösterreich diskutiert. Diesen hatte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) in Auftrag gegeben, um „verlässliche Zahlen und konkrete Informationen“ über die Aktivitäten der rechtsextremen Bewegung zu bekommen.

Die FPÖ ist weiterhin um Distanzierung von den Identitären bemüht. Über das Wie wird parteiintern intensiv diskutiert. Das betrifft zum Beispiel die Plattform „Info-Direkt“, an der die beiden FP-Mitarbeiter Jan Ackermeier und Ulrich Püschel beteiligt sind. Dort ist unter anderem ein Aufruf zur Solidarität mit Identitären-Chef Martin Sellner zu lesen. Auf Nachfrage der OÖN sagte Ackermeier, die Frage, ob er seine Anteile abgeben werde, sei noch „Gegenstand von Gesprächen“. Inhalte wollte er nicht kommentieren. Für diese sei der jeweilige Autor verantwortlich.

Die „Washington Post“ berichtete am Wochenende, dass im Rahmen der – mittlerweile für rechtswidrig befundenen – Hausdurchsuchung beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) auch Daten mitgenommen wurden, die Verbindungen zwischen Identitären und der FPÖ belegen. Neos und SPÖ fordern daher die Einberufung des Geheimdienstausschusses.

