32.000 Unterschriften für freien Karfreitag

Bundeskanzler Kurz: "Es wird niemanden etwas weggenommen werden!"



Aktuelle Conclusio: Kurz lügt!



Ist das nicht ein Verstoß gegen das achte Gebot?

Wieso regt sich darüber in der katholischen ÖVP niemand auf?



Eiaj dann gibts noch die Wählerwahrscheinlichkeitsrechnung: "Evangelische und AltKatholiken sind eh nur ca. 5%" in Anlehnung an Herrn BK Kurz!