19.600 Flüchtlingskinder in Schulen

WIEN. Die Hälfte sind Volksschüler, 15 Prozent besuchen höhere Schulen.

Die Zahl der Flüchtlingskinder, die in Österreich unterrichtet werden, steigt: 19.600 Flüchtlingskinder bzw. Jugendliche haben im Schuljahr 2017/2018 in Österreich eine Schule besucht. Im Schuljahr 2015/2016 waren es noch knapp 11.000, 2016/2017 rund 18.000. Das geht aus der Antwort von Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) auf eine parlamentarische Anfrage der Neos hervor.

Die Verteilung auf die einzelnen Schultypen blieb in etwa gleich. Rund die Hälfte besuchte eine Volksschule und rund 15 Prozent eine AHS oder berufsbildende höhere Schule (BHS), die übrigen Neue Mittelschulen, Polytechnische Schulen und Sonderschulen.

Die Zahl der Flüchtlingskinder an Schulen ist dabei vor allem in Niederösterreich, Salzburg und Wien gestiegen, in Oberösterreich hat sich der Zuwachs eingebremst.

