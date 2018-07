150-Euro-Wette mit Ministerin Hartinger-Klein

WIEN. Die Aussagen von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FP) zur Mindestsicherung, wonach man – abgesehen von den Wohnkosten – von 150 Euro im Monat leben könne, bringen ihr weiter heftige Kritik ein.

Beate Hartinger-Klein (FP) (APA) Bild: APA/HANS PUNZ

Gestern meldete sich die Armutskonferenz zu Wort und verwies auf die ohnehin schlechten Lebenssituationen von Mindestsicherungs-Beziehern. Die Armutskonferenz appellierte an die politischen Verantwortungsträger, die reale Lebenssituation von Menschen in sozialen Krisen "ernst zu nehmen".

Hartinger-Klein sieht sich auch mit einer Wette von einer Gruppe teils SP- und Grün-naher Wirtschaftstreibender konfrontiert. So forderte die von PR-Berater Stefan A. Sengel initiierte "150-Euro-Challenge" die Ministerin dazu auf, einen Monat lang ohne fremde Hilfe von 150 Euro zu leben. Sollte sie dies schaffen, so spenden die Wirtschaftstreibenden ein Ministergehalt in Höhe von 17.511 Euro an eine karitative Organisation, die Hartinger-Klein aussuchen soll, so die Wettbedingung. Zur Wett-Aufforderung wollte man sich im Büro der Sozialministerin vorerst nicht äußern.

Parlamentarische Anfrage

Kritik an den Aussagen von Hartinger-Klein kam gestern auch von der Liste Pilz. Die Partei will nun in einer parlamentarischen Anfrage – eingebracht von der oberösterreichischen Abgeordneten Daniela Holzinger – Auskunft, "ob es konkrete Berechnungen im Ministerium" gibt, aus denen man auf die Zahl von 150 Euro als ausreichendes Lebensminimum komme.

