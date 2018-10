100 Jahre Republik: Die Bundesländer feiern sich als Geburtshelfer

WIEN. Festakt mit EU-Kommissionspräsident Juncker, der zum Kampf gegen "stupiden Nationalismus" aufruft.

Mit einem ersten großen Festakt haben die neun Landeshauptleute gestern in Wien den Reigen der Feierlichkeiten zu "100 Jahre Republik" eingeläutet. Denn es seien die Bundesländer gewesen, die nach dem Weltkrieg am 21. Oktober 1918 im Palais Niederösterreich die "Republik Deutsch-Österreich" vorbereitet hätten, sagte Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) in ihrer Festrede am historischen Schauplatz.

Der Proklamation des neuen, kleinen Österreichs wird am 12. November, dem offiziellen Geburtstag der Republik, in der Wiener Staatsoper gedacht, weil das Parlament wegen der Renovierungsarbeiten ausfällt.

Ehrengast Juncker

Neben der heimischen Staatsspitze, angeführt von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP), ist EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker angereist. Der Ehrengast wurde auch seinem Ruf als pointierter Redner gerecht, als er verriet, wie sehr er die Treffen mit Landeshauptleuten in Brüssel liebe: "Weil wir da immer ungestört über Europa und die Bundesregierung schimpfen können."

Ganz ernsthaft stimmte Juncker in den Tenor des Festaktes ein, der die historische Bedeutung der Bundesländer für Österreich unterstreichen sollte, und verwies dabei auf die Zukunft. Denn "in 50 Jahren wird der Wettbewerb in Europa nicht mehr zwischen Nationen, sondern zwischen Regionen stattfinden".

In der EU sei auch mit Blick auf die österreichische Republiksgeschichte die Stunde gekommen, um die Dinge zurechtzurücken und gegen den aufkommenden "stupiden Nationalismus aufzutreten, solange noch Zeit ist". Kanzler Kurz erinnerte der Kommissionspräsident vor allem im Hinblick auf die beitrittswilligen Westbalkanländer an die Rolle als Brückenbauer. In dieser "dramatisch komplizierten Region" könne die EU "die Dinge so richten, dass sie nicht aus den Fugen geraten".

Kurz ("ich habe nicht einmal ein Drittel der 100 Jahre selbst erlebt") hob die erfolgreiche Entwicklung Österreichs "nach einer schweren Geburt" zu einem "vielfältigen Land, das fest in der EU verankert ist", hervor. Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, sozialer Friede und Wohlstand seien auch 100 Jahre nach der Gründung nicht selbstverständlich und müssten verteidigt werden.

Van der Bellen erinnerte daran, dass 1918 bei der Gründung von "Deutsch-Österreich" die gemeinsame Sprache als Klammer gesehen und "überschätzt" worden sei. Heute würden starke Regionen über die nationalen und sprachlichen Grenzen hinweg den Kitt für ein gemeinsames Europa bilden. Diese Einheit in Vielfalt sei "das Gegenteil von Verzwergung".

