1. Mai: Tag der Arbeit und der Steuerreform

WIEN. Die Bundesregierung enthüllt bis zum Feiertag die letzten Details ihres Etappenplans zur Entlastung der Bürger.

Der 1. Mai wird heuer nicht nur für die SPÖ zum Großkampftag, sondern auch für die Regierung. Während Pamela Rendi-Wagner am Wiener Rathausplatz vor rotem Fahnenmeer als SP-Vorsitzende ihre erste Rede zum Tag der Arbeit halten wird, beschließt die schwarz-blaue Regierung wenige hundert Meter entfernt im Kanzleramt am Ballhausplatz ihr Großprojekt: die Steuerreform 2020.

Der Ministerrat tage immer mittwochs, und die Steuerreform sei eben beschlussfertig, weist man im Büro von Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) Vermutungen zurück, man wolle bewusst den höchsten Feiertag der Sozialdemokratie torpedieren. Die wichtigsten Details des Entlastungspakets will Kurz nach der Rückkehr von seiner China-Reise aber schon am Dienstag in einer Pressekonferenz mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) und dem Koalitionsduo im Finanzressort, Hartwig Löger und Hubert Fuchs, präsentieren.

Der große Rahmen steht

Der große Rahmen der Reform ist schon länger bekannt. 4,5 Milliarden Euro soll das Volumen der Entlastung bis zum Jahr 2022 betragen. Nicht berücksichtigt sind dabei die 1,5 Milliarden Euro für den bereits heuer wirksamen Familienbonus.

In einem ersten Schritt sollen ab 1. Jänner 2020 die Sozialversicherungsbeiträge gesenkt werden. Weil diese anders als Lohnsteuern schon ab der Geringfügigkeitsgrenze (heuer 446,81 Euro) voll schlagend werden, will man so auch Geringverdiener entlasten. Kolportierte 700 Millionen Euro soll diese Maßnahme im ersten Jahr kosten (kumuliert bis 2022 also 2,1 Milliarden Euro). Weitere kleinere Schritte, darunter Anreize für die thermische Sanierung im Wohnbau, sollen sich im ersten Jahr mit 300 Millionen Euro zu Buche schlagen. Im Gegenzug war eine Lenkungsabgabe (etwa über die Kfz-Steuer und die NoVA) zur Senkung der CO2-Emissionen im Gespräch.

Zweite Etappe 2021

Die zweite große Etappe plant die Regierung für 2021. Dann sollen bei den Lohn- und Einkommenssteuern die ersten drei Tarifstufen von derzeit 25, 35 und 42 Prozent auf 20, 30 und 40 Prozent gesenkt werden. Unverändert verlängert wird der ursprünglich bis 2020 befristet eingeführte Spitzensteuersatz von 55 Prozent (bei Jahreseinkommen über einer Million Euro).

Die ebenfalls für 2021 in der ÖVP forcierte Streichung der Kapitalertragssteuer auf Wertpapiere galt zuletzt als eher unwahrscheinlich. Widersprüchliche Signale gab es im Hinblick auf die Forderung der Wirtschaft nach Entlastung. Das betraf vor allem die Frage, ob ab 2022 tatsächlich die Körperschaftssteuer auf Unternehmensgewinne von 25 auf 20 Prozent abgesenkt wird.

Als Kompromissvariante aus Kostengründen wurde dazu die gezielte Entlastung von Klein- und Mittelbetrieben kolportiert. Mit den Geringverdienern könnte es bereits 2020 auch für Kleinunternehmer über bessere Absetzmöglichkeiten und eine bereits angekündigte Erleichterung der Steuerpauschalierung (bis 35.000 Euro statt bisher 30.000 Euro Jahresumsatz) Impulse geben. (luc)

