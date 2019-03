1,50 Euro für Asylwerber: Stelzer kritisiert Pläne der Regierung

LINZ/WIEN. Die Ankündigung von Innenminister Herbert Kickl (FP), dass Asylwerber für gemeinnützige Tätigkeiten nur noch 1,50 Euro pro Stunde verdienen werden dürfen, stößt bei den VP-Landeshauptleuten Thomas Stelzer und Markus Wallner auf Ablehnung.

Landeshauptmann Thomas Stelzer Bild:

Das Land Oberösterreich hat sich für einen Stundenlohn von fünf Euro entschieden. „Weil wir glauben, dass das angemessen ist“, sagt Stelzer (VP): „Wenn der Bund einen neuen Stundensatz vorgibt, dann müssen wir das wohl oder übel auch für den Landesdienst übernehmen.“ Dass das nicht förderlich sei, sich für gemeinnützige Tätigkeiten zu engagieren, sei aber auch klar, kritisiert Stelzer.

Wie berichtet, hat VP-Kanzler Sebastian Kurz am Wochenende bestätigt, dass Kickls Pläne mit ihm abgestimmt seien. Am Montag ging der Entwurf für die entsprechende Änderung des Grundversorgungsgesetzes des Bundes in Begutachtung.

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (VP) stellte sich am Dienstag noch heftiger gegen die Pläne der Bundesregierung: „Wir haben ein sehr gut funktionierendes Modell aufgebaut.“ In Vorarlberg werden vier Euro Stundenlohn bezahlt. Er sehe keinen unmittelbaren Anlass, das zu ändern. Alle, die das System ändern wollten, „müssen erst beweisen, dass es anders besser läuft“.

Stimmen Sie ab:

Oberösterreichs Landesspitze ist der rechtlichen Einschätzung, dass die Bundesvorgabe übernommen werden muss. Im Landesdienst ist der Einsatz von Asylwerbern für gemeinnützige Tätigkeiten aber ohnehin kein allzu großes Thema. In Oberösterreich werden derzeit nur zwei Personen derartig beschäftigt. Die Sensibilität im Landesdienst sei noch nicht so gegeben, heißt es. Man freue sich über jeden mehr, der sich gemeinnützig engagieren wolle.

In Oberösterreichs Gemeinden werden derzeit geschätzt rund 200 Asylwerber für gemeinnützige Tätigkeiten wie Saubermachen und Gärtnern eingesetzt - überwiegend fallweise, weniger fix angestellt. Im Jahr 2016, als noch viel mehr Asylwerber in der Grundversorgung waren, seien es aber mehr als 1000 gewesen, so die Einschätzung des Gemeindebundes. Dessen Präsident Johann Hingsamer (VP) „hält nichts“ vom Vorschlag, den Asylwerbern nur 1,50 Euro zu zahlen. Auch Oberösterreichs Gemeinden vergüten die Tätigkeiten der Asylwerber derzeit mit fünf Euro.

Stelzer sagt aber auch: „Prinzipiell darf man sich in dieser Diskussion nicht auf die Höhe des Stundenlohns versteifen, sondern das große ganze im Auge behalten. Denn Asylwerber erhalten bei uns Schutz, Sicherheit und eine gute Versorgung, all das hat einen sehr hohen Wert.“

Maximal können Asylwerber derzeit monatlich 110 Euro plus 80 Euro für jedes weitere Familienmitglied verdienen, ohne Einbußen bei der Grundversorgung befürchten zu müssen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema