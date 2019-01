Zwei Jahre Trump – eine Bilanz

Was sich in Amerika zur Halbzeit der Präsidentschaft von Donald Trump verändert hat und was nicht.

US-Präsident Donald Trump Bild: APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Der Präsident gibt sich für seine Amtsführung selber die Note "Eins plus". Das sehen seine Gegner komplett anders. Unbestritten handelt es sich um keine normale Präsidentschaft. Unser US-Korrespondent Thomas Spang hat zusammengetragen, was sich in Trumps Amerika verändert hat und was nicht.

1. Eine Marionette Putins im Oval Office

Donald Trump trat mit dem Versprechen an, Amerika wieder großartig zu machen. Zwei Jahre später steht er öffentlich in Verdacht, eine "Russland zuerst"-Politik zu betreiben. Die amerikanische Bundespolizei FBI ermittelte sogar gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten, in den Diensten einer anderen Macht zu stehen. So etwas hat es in der US-Geschichte noch nie gegeben.

Unklar bleibt, ob Sonderermittler Robert Mueller diese Ermittlungen fortführt. Einiges spricht dafür. In jedem Fall stehen nun Trump selbst, seine Familie, seine Unternehmungen und seine engsten Weggefährten im Visier der Ermittler. Sein Ex-Wahlkampfmanager Paul Manafort und sein Hausanwalt Michael Cohen sind bereits rechtskräftig verurteilt.

Der Kongress möchte herausfinden, was Trump in den fünf persönlichen Begegnungen mit Putin besprochen hat. Bei einem zweistündigen Treffen in Helsinki hatte Trump entgegen aller diplomatischen Gepflogenheiten nur seinen Übersetzer dabei.

Der Präsident spricht von einer "Hexenjagd" auf ihn und hat seinen Justizminister Jeff Sessions und den früheren FBI-Chef James Comey gefeuert. Trumps politische Agenda ließe sich leicht erklären, wenn sich herausstellte, dass er freiwillig oder unbewusst als Marionette Putins agiert.

2. Die Institutionen schlagen zurück

Die ersten beiden Jahre Trumps im Weißen Haus gestalteten sich als Stresstest für die amerikanische Demokratie. Der Präsident übte wie kein anderer Amtsinhaber Druck auf die Medien, die Unabhängigkeit der Justiz und den Kongress aus.

Der erste Schock kam mit der Verhängung eines Einreiseverbots für Personen aus einem halben Dutzend mehrheitlich muslimischen Ländern. Völlig unvorbereitet stürzte Trump die Flughäfen ins Chaos. Gerichte intervenierten und es bedurfte drei weiterer Anläufe, ehe der Präsident ein mit der Verfassung vereinbares Dekret vorlegte.

Die ständigen Angriffe auf Journalisten als Volksfeinde und die Unterminierung der Medien mit dem Vorwurf, "Fake News" zu verbreiten, schlugen ins Gegenteil um. Die US-Medien wurden zum Bollwerk zum Schutz der Meinungsvielfalt. Die Wähler lieferten im November ein gemischtes Verdikt für den Kongress. Die Republikaner legten im Senat leicht zu, die Demokraten holten sich die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Seit Anfang des Jahres gibt es wieder echte Gewaltenteilung zwischen Kongress und Weißem Haus. Die demokratische Kontrolle der Macht des Präsidenten beginnt wieder zu funktionieren.

3. Abschied aus der westlichen Wertegemeinschaft

Zurück von einer Moskau-Reise 1987, schaltete Donald Trump ganzseitige Anzeigen, in denen sich der Baumagnat darüber beschwerte, dass die USA für die Sicherheit anderer Länder bezahlen müssten. Wenige Jahre später folgte ein Interview mit dem Playboy, in dem Trump die NATO und den Freihandel in Frage stellte. An dieser Weltsicht hat sich nicht viel geändert. Nach dem Einzug ins Weiße Haus setzte er diese Politik Schritt für Schritt um.

Seine erste Auslandsreise führte ihn nicht in die Nachbarländer Kanada und Mexiko oder zu den engsten Verbündeten Großbritannien und Deutschland, sondern nach Saudi-Arabien. Der Kronprinz rollte Trump den roten Teppich aus. Der Präsident revanchierte sich später, indem er Mohammed bin-Salman gegen den Vorwurf in Schutz nahm, Auftraggeber des Mords an dem Regimekritiker Khashoggi gewesen zu sein. Während er gegen die Teilnehmer des Gipfels zum 70-jährigen Bestehen der NATO in Brüssel stänkerte und später auf dem G7-Gipfel in Quebec für einen Eklat sorgte, fand Trump bemerkenswert freundliche Worte für den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un in Singapur.

Im neuen Jahr degradierte er die Europäische Union zum Status einer "internationalen Organisation". Hartnäckig halten sich Gerüchte, er betreibe den NATO-Ausstieg.

4. Die Welt versucht den Präsidenten einzudämmen

Während Trump seine Wahlkampfversprechen umsetzt und den Austritt aus dem Weltklima-Abkommen sowie einer Reihe anderer Abkommen erklärt, versuchen viele andere Nationen, die schlimmsten Auswirkungen einzudämmen. Das Ergebnis der ersten beiden Amtsjahre ist eine Selbstisolierung der USA.

Mit Ausnahme Brasiliens ist auf der internationalen Bühne bisher kein Domino-Effekt eingetreten. Im Gegenteil schweißt Trump andere Staaten enger zusammen. Erstmals denken die Europäer über eigene Verteidigungsstrukturen nach.

Auf internationalen Gipfeltreffen erscheint Trump weitgehend isoliert. Weil er mit niemandem spricht, schwindet der Einfluss der USA. Das Vakuum füllen das aufstrebende China, aber auch Russland. Neue Bündnisse formieren sich in Asien. Die gehörnten Mitglieder des transpazifischen Freihandelsabkommens TPP etwa machen ohne die USA weiter, wie Kanada und Mexiko den Amerikanern damit drohen, bei der Aufkündigung von NAFTA ihre Handelsströme neu zu organisieren. In den USA versuchte das sogenannte Bündnis der Erwachsenen, Trump vor seinen Instinkten zu schützen. Bis zu ihrem Rauswurf war das dem früheren Außenminister Rex Tillerson, Sicherheitsberater H.R. McMaster und Verteidigungsminister Jim Mattis einigermaßen gelungen.

5. Strafzölle und Handelskriege

Trump vollzog eine 180-Grad-Wende in der Handelspolitik der Vereinigten Staaten. Er drohte den Europäern mit Autozöllen in Höhe von 25 Prozent und belegte die Stahl- und Aluminiumproduzenten mit Einfuhrsteuern. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gelang es in einem Streich meisterhafter Diplomatie vergangenen Sommer, einen Handelskonflikt zu glätten. Stattdessen wird über ein abgespecktes TTIP-Paket verhandelt. Doch Trump geht es nicht schnell genug voran. Das gilt erst recht für den Handelskonflikt mit China. Trump stört sich am gewaltigen Defizit der USA im Handel mit der Volksrepublik und hat deswegen Strafzölle verhängt. Ungeachtet dessen stieg das Handelsdefizit mit 323 Milliarden Dollar auf den höchsten Stand seit 2006. Beim G20-Gipfel im Dezember hatten Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping eine Pause im Handelsstreit vereinbart.

6. Trump gefährdet den inneren Zusammenhalt der Amerikaner

Die Polarisierung der US-Gesellschaft ist kein neues Phänomen. Die Wahl Trumps lässt sich eher als Symptom dieser Realität in den USA verstehen. Trump hat im Wahlkampf die bestehenden Verwerfungen zwischen Stadt und Land, Schwarz und Weiß, Religiösen und Säkularen, Gebildeten und Ungebildeten, Frauen und Männern geschickt für sich ausgenutzt.

Im Weißen Haus regierte er, wie er Wahlkampf machte. Statt an das Beste der Nation zu appellieren, bringt er die Amerikaner gegeneinander auf. In Charlottesville setzte er den Bürgerprotest gegen einen Aufmarsch von Neonazis moralisch gleich mit dem Fackelzug rechter Extremisten. Zur Halbzeit wird der Stillstand der Regierung zum Symbol einer Gesellschaft, die sich im Inneren auf nur noch sehr wenig verständigen kann. Schon gar nicht auf eine Mauer, von der bis heute nicht mehr als Prototypen existieren. Je weiter die Menschen von der Grenze entfernt leben und je weniger Kontakt sie zu Latinos haben, desto mehr wünschen sie sich einen Schutzwall.

7. Amerikas Zivilgesellschaft erwacht zu neuem Leben

Am Tag nach der Amtseinführung kamen mehr Menschen zum Protestmarsch der Frauen nach Washington als zu Trumps Inauguration. Es war die größte Demonstration in der Geschichte der USA.

In Washington formierte sich institutioneller Widerstand gegen den Präsidenten, der aus seiner Bewunderung für Autokraten kein Geheimnis macht. Von Generälen, die Amerika im westlichen Bündnis gehalten haben, über Geheimdienstler, die über Durchstechereien Alarm schlagen, bis hin zu konservativen Kolumnisten, die mutig darüber schreiben, wie Trump die Republikaner auf den Kopf gestellt hat.

Der Präsident wittert dahinter eine Verschwörung gegen sich. Das Misstrauen gegen seine eigenen Minister und Mitarbeiter führte zu der höchsten Personalfluktuation in der Geschichte der US-Präsidentschaften. Im November erhielt er bei den Kongresswahlen die Quittung von den Wählern. Diese beteiligten sich mit 49 Prozent in Rekordzahl und spülten eine demokratische Mehrheit ins Repräsentantenhaus.

