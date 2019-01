Ziemlich beste Freunde wollen Stürmen trotzen

Frankreich und Deutschland besiegelten mit dem Aachener Vertrag einen neuen Pakt der Freundschaft.

Mehr geht nicht: Macron und Merkel besiegelten ihre gegenseitige Treue. Bild: REUTERS

Angela Merkel und Emmanuel Macron müssen an Demonstranten vorbei, als sie das gotische Rathaus in Aachen verlassen. Ganz vorn an der Absperrung stehen Europabegeisterte von "Pulse of Europe" mit blitzblauen Luftballons. Sie applaudieren. In der zweiten Reihe dominiert das Gelb jener Westen, von denen die Protestbewegung gegen die Reformen des französischen Staatspräsidenten ihren Namen hat. Von hier kommen Pfiffe. Kurz zuvor war der deutschen Bundeskanzlerin und dem französischen Staatspräsidenten ungeteilter Applaus sicher, als sie den "Aachener Vertrag" unterzeichneten.

Auf 16 Seiten vereinbaren die beiden Staaten darin weitreichende Zusammenarbeit. Vor großen europäischen Treffen stimmen sich die beiden Länder künftig noch stärker miteinander ab. Sie wollen im deutsch-französischen Grenzgebiet einen gemeinsamen Wirtschaftsraum etablieren. Sie versprechen einander sogar militärischen Beistand im Krisenfall. Merkel kündigt eine gemeinsame Linie bei Rüstungsexporten an. "Das ist unser Beitrag zu einer europäischen Armee", die Macron als Vision entworfen hatte. Mehr geht eigentlich nicht zwischen zwei Staaten. "Es lebe die deutsch-französische Freundschaft!" So schließen die meisten Festredner. Merkel sagt: "Das klingt selbstverständlich, aber das ist es nicht."

Über Jahrhunderte waren die beiden Nachbarstaaten "Erbfeinde" gewesen. Die Aussöhnung gelang erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Freundschaft begann mit Charles de Gaulle und Konrad Adenauer. Die beiden Staatsmänner unterzeichneten 1963 den "Elysee-Vertrag". Der Vertrag von Aachen folgt auf den Tag genau 56 Jahre später. Die deutsch-französische Freundschaft war über Jahrzehnte der Motor, der Europa am Laufen hielt. Zuletzt aber war er ins Stottern geraten. Macron galt bei seinem Amtsantritt 2017 als Hoffnungsträger für eine Weiterentwicklung Europas. Genau hier, im Aachener Rathaus, erhielt er im Vorjahr für seine Verdienste den Karlspreis. Merkel hielt die Laudatio. Die weitreichenden Reformideen des Franzosen unterstützte sie aber nur zögerlich.

Inzwischen ist viel passiert. Macron ist unter dem Eindruck der Gelbwesten-Proteste in ein Umfragetief gestürzt. Merkel hat ihren politischen Abschied eingeleitet. Warum also nun dieser Vertrag? "Weil wir in besonderen Zeiten leben", sagt Merkel. Das Europa von 2019 sei mit jenem von 1963 kaum mehr zu vergleichen. "Es erstarken Populisten und Nationalisten. Erstmals verlässt ein Land die EU."

In dieser Situation müssten Deutschland und Frankreich "Taktgeber" sein. Macron spricht davon, "dass unser Europa bedroht wird". Wobei die Bedrohungen "von außerhalb Europas kommen und aus dem Inneren unserer Gesellschaft", sagt Macron.

