Zahl der Hinrichtungen und Todesurteile sinkt weiter

WIEN. Die Zahl der weltweiten Hinrichtungen und auch die Zahl der verhängten Todesurteile ist im Vorjahr 2018 weiter zurückgegangen. Wie der gestern präsentierte Jahresbericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) zeigt, sank die Zahl der Hinrichtungen im Vorjahresvergleich um 31 Prozent auf 690. Das ist der niedrigste Stand seit 2008.

Geringfügig rückläufig war darüber hinaus die Zahl der verhängten Todesurteile – von 2591 auf 2531. Allerdings sind weltweit nach wie vor 19.000 Menschen in einer Todeszelle. AI-Generalsekretär Kumi Naidoo sagte, langsam, aber stetig werde ein globaler Konsens erreicht, die Todesstrafe zu beenden.

"Der starke globale Rückgang von Hinrichtungen zeigt, dass selbst Staaten, von denen man es nicht erwarten würde, das erkennen", betonte Naidoo. Trotz Rückschritten in einigen Ländern sei die Zahl der Hinrichtungen weltweit vor allem in einigen Staaten zurückgegangen, die seit Jahren am häufigsten Menschen hinrichteten. "Das ist ein hoffnungsvolles Zeichen dafür, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis diese grausame Strafe der Vergangenheit angehört", sagte der Amnesty-Chef.

Unklar bleibt allerdings wie in den Vorjahren, wie viele Hinrichtungen es in China gegeben hat. Hier wird von AI geschätzt, dass jedes Jahr Tausende Menschen zum Tod verurteilt und hingerichtet werden. Erstmals enthalten im AI-Jahresbericht ist hingegen Vietnam, wo es im Vorjahr 85 Hinrichtungen gab.

Abgeschafft in 106 Staaten

Verbessert hat sich laut der Menschenrechtsorganisation die Situation im Iran. Dort hat sich die Zahl der Exekutionen binnen eines Jahres auf 253 halbiert. Weniger Todesurteile vollstreckt wurden zudem im Irak (52 statt 125), in Pakistan (14 statt 60) und in Somalia (13 statt 24). Gleichzeitig hat sich im Irak allerdings die Zahl der Todesurteile vervierfacht (von 65 auf 271). In Ägypten gab es eine Erhöhung von 402 auf 717 Urteile.

Derzeit haben 106 Länder die Todesstrafe abgeschafft. Insgesamt wenden weltweit 142 Staaten die Todesstrafe nicht mehr an.

