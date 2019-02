Wird der Brexit auf Juni verschoben?

LONDON. Die britische Regierungschefin lenkt ein und macht den Weg für den Aufschub frei Mitte März entscheidet das Parlament über die weiteren Schritte.

Theresa May Bild: REUTERS

LONDON. Angesichts der festgefahrenen Lage in der Brexit-Politik hat sich die britische Premierministerin Theresa May zu einer Verschiebung des EU-Austritts bereit erklärt. Ein "kurzer und begrenzter" Aufschub des Austrittsdatums vom 29. März auf spätestens Ende Juni sei möglich, wenn sich bis Mitte März im Unterhaus keine Mehrheit für eine andere Lösung finde, sagte May gestern vor dem Unterhaus in London.

Warum ist Theresa May plötzlich für eine Fristverlängerung, die sie bisher so strikt abgelehnt hat?

Zum einen will sich die Regierungschefin das Heft des Handelns nicht vom Parlament aus der Hand nehmen lassen. Mehrere Minister hatten der Regierungschefin bereits mit einer offenen Revolte und Massenrücktritten gedroht. Zum anderen sieht May eine taktische Chance, ihren Brexit-Deal doch noch zu retten. Oder zumindest hofft sie, weitere Zugeständnisse der EU herausschlagen zu können.

Wie wahrscheinlich ist eine Verschiebung des Brexit-Datums?

Ziemlich. Selbst wenn für Theresa May alles nach Plan laufen und das Unterhaus im März der EU-Austrittsvereinbarung zustimmen sollte, könnte die Zeit knapp werden. Zahlreiche Begleitgesetze zum Brexit müssen noch im Unterhaus verabschiedet werden. May will jedoch nur eine Verschiebung bis maximal Juni.

Wie sieht die rechtliche Lage aus?

Großbritannien hatte nach dem Brexit-Referendum von 2016 den Austritt aus der EU am 29. März 2017 offiziell erklärt. Nach Artikel 50 des EU-Vertrages endet daraufhin spätestens nach zwei Jahren die Mitgliedschaft – "es sei denn, der Europäische Rat beschließt im Einvernehmen mit dem betroffenen Mitgliedstaat einstimmig, die Frist zu verlängern". Der britischen Verlängerung müssten also alle anderen 27 EU-Staaten zustimmen.

Wird die EU zustimmen?

Die EU wolle einen chaotischen Brexit ohne Abkommen "auf jeden Fall" verhindern, sagt ein EU-Diplomat. "Aber wir müssen wissen, weshalb verlängert werden soll. Nur zu verlängern um des Verlängerns willen, hat keinen Sinn." Neben Neuwahlen wird in Brüssel als möglicher Grund für eine Verschiebung ein zweites Brexit-Referendum genannt. Für dessen Organisation würden mehrere Monate Vorlaufzeit benötigt.

Kann es sein, dass es nun doch zu einer zweiten Brexit-Abstimmung kommt?

Ja. Denn auch Labour-Chef Jeremy Corbyn hat eine fulminante Kehrtwende hingelegt und tritt für ein zweites Brexit-Referendum ein. Die Kräfteverhältnisse im Unterhaus lassen zurzeit aber kein zweites Referendum zu. Sollte es allerdings als einzige Alternative zu einem No Deal übrig bleiben, sähen die Dinge anders aus.

Hat sich die Stimmung in Großbritannien verändert?

Bei einem zweiten Referendum würden sich die Briten einer Umfrage zufolge mit klarer Mehrheit für den Verbleib in der EU aussprechen. In einer vom Institut YouGov erhobenen Blitzumfrage erklärten 56 Prozent, bei einer zweiten Volksabstimmung für die Fortsetzung der EU-Mitgliedschaft zu stimmen, 44 Prozent für den Austritt. 2016 hatten 52 Prozent für und 48 Prozent gegen den Brexit gestimmt.

Mit dem Brexit ist auch der Begriff der Prepper aufgetaucht. Was ist das?

In Großbritannien gibt es inzwischen Tausende sogenannte Prepper, die mit dem Schlimmsten rechnen und sich mit Lebensmitteln, Medikamenten und anderem Notwendigen eindecken. Einige fangen plötzlich an, ihre Gärten zu beackern, andere kaufen sich Tiefkühlboxen und Vorratskästen.

Welche Vorkehrungen trifft die britische Regierung?

Die Regierung weist zwar alle Horrorszenarien von sich. Dennoch hat das Land erstmals seit Ende der Rationierungen in den 1950er-Jahren wieder einen Minister, der für die Nahrungsmittelversorgung verantwortlich ist. Auch schrieb die Regierung Stellen für Notfallplanungen aus und drängte Pharmafirmen dazu, Medikamentenbestände zu lagern. Verteidigungsminister Williamson kündigte bereits die Mobilisierung von 3500 Soldaten an, um für "alle Eventualitäten" gewappnet zu sein.

Gibt es Brexit-Profiteure?

Vor allem Anwaltskanzleien und Berater haben Hochkonjunktur, besonders wenn sie auf Zollfragen spezialisiert sind. Die EU hofft darauf, dass vieles von dem, was bisher von der Insel exportiert wird, künftig in der EU produziert wird. Das betrifft vor allem Fahrzeuge und Fahrzeugteile, Nahrungsmittel und Elektrotechnik. Reisende können bereits jubeln: Da das Pfund seit dem Brexit-Referendum um rund 15 Prozent abgewertet hat, sind Hotels und Restaurants deutlich billiger.

Worauf müssen Reisende achten?

Die EU-Kommission hat einen Notfallplan vorgelegt, wonach der Flugverkehr auch bei einem harten Brexit auf dem Niveau von 2018 aufrechterhalten werden soll. Zumindest für sechs Monate dürften die Flüge ungehindert weiterlaufen. (hei)

