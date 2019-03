"Wir sind das weltweit verkrampfteste Volk"

DEMMIN. Deutschland: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer weist Kritiker zurecht.

Annegret Kramp-Karrenbauer Bild: REUTERS

Während alle anderen politischen Parteien in Deutschland den politischen Aschermittwoch in Bayern begehen, zieht es die CDU an diesem Tag seit 2001 stets in den Nordosten der Republik – in die Hansestadt Demmin in Mecklenburg-Vorpommern. In der dortigen Tennishalle war stets Kanzlerin Angela Merkel Hauptrednerin – heuer stand zum ersten Mal die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Rednerpult.

Zu Beginn musste sich Kramp-Karrenbauer gleich einmal verteidigen. Sie hatte ein paar Tage zuvor mit einem missglückten Fastnachtauftritt gewaltigen Wirbel ausgelöst. Dabei spöttelte sie, in Berlin wolle eine "Latte-Macchiato-Fraktion Toiletten für das dritte Geschlecht einführen", und fügte hinzu: "Das ist für Männer, die noch nicht wissen, ob sie beim Pinkeln noch stehen dürfen oder schon sitzen müssen." Die Aufregung war groß: Kramp-Karrenbauer mache Witze auf Kosten einer Minderheit, die es ohnehin schon schwer genug habe, so ihre Kritiker.

In Demmin sagte sie vor 800 Parteigängern: Nach dem Mauerfall 1989 seien die Deutschen das glücklichste Volk der Welt gewesen. Heute denke sie manchmal: "Wir sind das verkrampfteste Volk der Welt." Das könne so nicht weitergehen, so Kramp-Karrenbauer.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema