"Wir bleiben so lange auf den Straßen, bis es Freiheit und Neuwahlen gibt"

CARACAS. Oppositionschef Guaidó und Staatschef Maduro mobilisierten auf den Straßen von Caracas.

Staatschef Maduro feierte den 20. Jahrestag der sozialistischen Machtübernahme. Bild: APA/AFP

Mit zwei Großkundgebungen in der Hauptstadt Caracas haben Regierung und Opposition in Venezuela am Wochenende ihren Machtanspruch untermauert. "Wir bleiben so lange auf den Straßen, bis es Freiheit, eine Übergangsregierung und Neuwahlen gibt", sagte der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó unter dem Jubel der Menge.

Der umstrittene sozialistische Staatschef Nicolás Maduro bot erneut eine Neuwahl an – aber die des von der Opposition dominierten Parlaments und nicht des Präsidenten, wie es Guaidó und auch mehrere europäische Länder sowie die USA fordern.

Interimspräsident Juan Guaidó wurde von seinen Anhängern gefeiert.

Jeweils 100.000 Demonstranten

Mehrere Stunden waren Teile der Hauptstadt am Samstag in ein Meer gelb-blau-roter Fahnen getaucht. Verlässliche Angaben zu den Teilnehmerzahlen beider Kundgebungen, die fünf Kilometer voneinander entfernt stattfanden, gibt es nicht. Es war von jeweils bis zu 100.000 Menschen die Rede. Das der Opposition nahestehende Portal "Efecto Cocuyo" berichtete aber, dass es Maduro nicht gelang, die Avenida Bolivar zu füllen. Die Mitarbeiter von Ministerien und Staatsfirmen auf der Kundgebung hätten sich vor den Bühnen konzentriert, die von den Kameras des Staatsfernsehens ins Bild genommen wurden.

Maduro sprach aus Anlass des 20. Jahrestages des Amtsantritts seines Mentors Hugo Chavez. Der Offizier hatte Ende 1998 die Präsidentenwahl gewonnen. Als Staatschef machte er sich mit kubanischer Unterstützung daran, das ölreiche Land im Sinne eines "Sozialismus des 21. Jahrhunderts" umzubauen. Chavez starb 2013, Maduro wurde sein Nachfolger.

Guaidó ist der Präsident des von der Opposition kontrollierten, aber von Maduro entmachteten Parlaments. Er hatte sich am 23. Jänner zum Übergangspräsidenten erklärt. Er argumentiert, Maduros Wiederwahl 2018 habe demokratischen Standards nicht genügt. Dieser Meinung sind auch die deutsche und andere europäische Regierungen.

Ultimatum der Europäer endete

Gestern lief ein Ultimatum ab, wonach Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Großbritannien, die Niederlande und Belgien Guaidó als legitimen Übergangsstaatschef anerkennen würden, falls Maduro keine freie Präsidentenwahl ausruft. Die USA sowie mehrere Länder Lateinamerikas haben Guaidó bereits anerkannt. Hinter Maduro stehen unter anderem Russland, China und die Türkei. Innenpolitisch stützt er sich vor allem auf das Militär.

Am Samstag sagte sich ein Luftwaffengeneral von Maduro los. "Ich erkenne die diktatorische Macht Maduros nicht an", verlautbarte Divisionsgeneral Francisco Yanez Rodríguez via Twittervideo. Der Offizier stellte sich als Planungschef der Luftwaffe vor und versicherte, dass 90 Prozent der Streitkräfte gegen Maduro seien.

Luftwaffenchef General Pedro Alberto Juliac Lartiguez warf dem Zwei-Sterne-General "Verrat" vor.

Die USA forderten die Militärführung auf, Maduro endlich die Gefolgschaft aufzukündigen. "Jetzt ist die Zeit, sich an die Seite des venezolanischen Volkes zu stellen", twitterte Sicherheitsberater John Bolton.

Maduro warnte vor Bürgerkrieg

Maduro warnte vor einem Bürgerkrieg. "Alles hängt vom Grad der Verrücktheit und der Aggressivität des Imperiums des Nordens und von dessen westlichen Verbündeten ab", sagte er in einem Interview des spanischen Fernsehsenders "La Sexta".

