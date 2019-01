Wettbieten um die Gunst des Militärs

CARACAS. Wer den Machtkampf in Venezuela gewinnen will, braucht die Hilfe der Armee.

Guaidó lockt mit Essen und Amnestie (rts) Bild: REUTERS

Im eskalierenden Machtkampf zwischen Präsident Nicolas Maduro und dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó ist das Militär der Schlüssel zum Erfolg. Internationale Anerkennung hin oder her – durchsetzen wird sich letztlich nur derjenige, der die Streitkräfte hinter sich weiß.

"Danke für eure Professionalität und euren Patriotismus", schmeichelte Maduro daher den Soldaten einer Marineeinheit, als er mit ihnen demonstrativ nach der Übung Arm in Arm für ein Foto posierte. "Ihr könnt immer auf mich zählen", versuchte er sich die Loyalität der Generäle zu sichern. Verteidigungsminister Vladimir Padrino rief die Soldaten zur Entschlossenheit auf: "Wir werden Venezuela gegen jeden Angriff verteidigen."

Aber auch Oppositionsführer Guaidó lässt nichts unversucht, um die Militärs für sich zu gewinnen. "Soldaten, stellt euch auf die Seite des Volkes", rief er bei einer Kundgebung. Ein Amnestiegesetz, das den Soldaten Straffreiheit verspricht, wenn sie sich an der Wiederherstellung der demokratischen Ordnung beteiligen, soll ihnen das Überlaufen zur Opposition schmackhaft machen. Doch die Oppositionsstrategie, das Militär zu spalten, scheint vorerst nicht aufzugehen. Guaidó hofft daher auch auf Lebensmittelhilfen: Dafür hatten die USA und andere Länder Geld bereitgestellt. Maduro hatte solche Hilfslieferungen bislang stets blockiert und behauptet, Berichte über Hunger und Elend in Venezuela seien von seinen Feinden frei erfunden. Guaidó will die Menschen auf die Straßen bringen: Für Mittwoch rief er zu weiteren Demonstrationen auf. Am Samstag soll eine "große Mobilisierung in ganz Venezuela und auf der ganzen Welt" stattfinden.

Insgesamt wurden bei den Protesten in den vergangenen Tagen bereits 35 Menschen getötet. Laut Angaben von Hilfsorganisationen wurden mehr als 850 Menschen festgenommen

1 Kommentar abarth124 (610) 29.01.2019 00:44 Uhr Der größte Weltkrieg tobt schon längst auf der Ebene der Wirtschaft, auch in Venezuela ist es kein Kampf für die Demokratie oder gegen Autokraten, keine andere Ideologie steckt dahinter als der enthemmte Kapitalismus. Die Opfer der masslosen Gier sind gar nicht mehr zählbar. Antwort schreiben

