Wegen Orbán: Austritt aus EVP

ZAGREB. Die traditionsreiche Kroatische Bauernpartei (HSS) tritt unter anderem wegen des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán aus der Europäischen Volkspartei (EVP) aus.

Bild: REUTERS

"Mit der Zeit hat sich diese Gruppierung verändert", teilte das HSS-Präsidium mit.

Die HSS begründete ihren EVP-Austritt vor allem damit, dass Orbán nahestehende Geschäftsleute Medien in Kroatien aufgekauft haben, die nunmehr "Hass verbreiten". Sie kritisierte zudem, dass in der EVP nur die Stimme der größten kroatischen rechten Partei, der regierenden Kroatischen Demokratischen Gemeinschaft (HDZ), gehört werde. Die kleine Agrarierpartei hat derzeit im 151-sitzigen kroatischen Parlament vier, im Europaparlament eine Abgeordnete.

Orbán hatte in der Vorwoche in Ungarn eine Plakataktion gestartet, die den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker als angeblichen Förderer der illegalen Migration angreift. Die Plakate, die Juncker und den liberalen US-Milliardär George Soros in unvorteilhafter Pose zeigen, hatten in den Reihen der EVP Empörung ausgelöst und Rufe nach einem Ausschluss von Orbáns rechtskonservativer ungarischer Regierungspartei Fidesz laut werden lassen. Der EVP gehört aus Österreich die ÖVP an.

