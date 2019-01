Verlängerung möglich

Die 27 EU-Länder wären bereit, das Austrittsdatum vom 29. März zu verlängern. Allerdings müssten Regierung und Parlament in London klar sagen, in welche Richtung Verhandlungen gehen sollten, sagte ein EU-Diplomat gestern. Er rechne aber damit, dass die britische Premierministerin Theresa May weiterhin am 29. März festhalten wolle. "Keine Panik": Die EU sei gut beraten, "nicht in Panik" zu verfallen, sagte der Diplomat angesichts der für heute geplanten Brexit-Abstimmungen in London. Denn es sei denkbar, dass es auch danach keine klare Position gebe und möglicherweise sogar sich widersprechende Beschlüsse getroffen würden. "Wenn Theresa May nach Brüssel kommen sollte, wäre es aber gut, wenn sie ein breites Verhandlungsmandat hätte und sagen könnte, dass sie dafür dann eine Mehrheit im britischen Parlament hat."