Verhütung: 214 Millionen Frauen ohne Zugang

BERLIN. 214 Millionen Frauen und Mädchen weltweit haben keinen Zugang zu zuverlässigen Verhütungsmitteln.

Von diesem Mangel ist jede vierte gebärfähige Frau in Entwicklungsländern betroffen, heißt es in einem gestern veröffentlichten Bericht des "Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen".

Der Bericht kritisiert, dass "politische, ökonomische und soziale Umstände sowie kulturelle Normen" einen ungehinderten Zugang zu Verhütungsmitteln und Geschlechtergerechtigkeit beeinträchtigen würden. Daher sei die sexuelle Selbstbestimmung in vielen Ländern noch nicht verwirklicht. "Für eine zukunftsfähige, an den Menschenrechten orientierte Bevölkerungspolitik ist sie aber unerlässlich", so der Bericht.

