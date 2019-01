Venezuela-Krise: EU-Parlament erkennt Guaido als Interimspräsident an

Na, da waren wieder einmal die EU-Rauschkinder am Werk. So wie bei der Orangenrevolution in der Ukraine, eventuell aber international gefährlicher.



Bevor die EU imperialistisch tätig wird, was ohnehin abzulehnen ist, sollte sie einmal sie selbst, also ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden. Das nächste Ziel wäre eine fortschrittliche Demokratisierung des geographischen Europa, anschließend ihres räumlichen Umfeldes.



Stattdessen dieses sinnlose und gefährliche Hazardspiel mit der Vergewaltigung internationaler Normen (Einmischungsverbot in innerstaatliche Angelegenheiten - der Spieß kann ganz schnell gegen die EU umgedreht werden).



Dass Außenminister Kurz bei diesem Himmelfahrtskommando im Namen der Republik Österreich den Steigbügel hält, zeigt, wie fachlich unfähig dieser Mensch ist.



KURZ, TRETEN SIE ZURÜCK!