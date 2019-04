USA: Nächste Ministerin kehrt Trump den Rücken

WASHINGTON. Nächster Ministerrücktritt in den USA: Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen, das Gesicht der umstrittenen Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump, verlässt die Regierung.

Heimatschutzministerin Nielsen Bild: APA/AFP/ALEX EDELMAN

Trump gab in der Nacht auf Montag via Twitter das Ausscheiden der 46-Jährigen bekannt. Nielsen selbst veröffentlichte ein Rücktrittsschreiben, in dem sie mitteilte, für sie sei der Zeitpunkt gekommen "Platz zu machen".

Nielsen wird abgelöst vom Chef der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde, Kevin McAleenan (47). Trump, der bereits eine Reihe von Ministern ausgetauscht hat, soll sich wiederholt unzufrieden über Nielsen gezeigt und ihr fehlende Härte vorgeworfen haben.

Video: Schon wieder wirft eine Ministerin unter Donald Trump das Handtuch

Nielsen führte das Heimatschutzministerium seit eineinhalb Jahren. Sie spielte eine maßgebliche Rolle in der von Trump gewollten Verschärfung der Einwanderungspolitik. So setzte sie die umstrittene Trennung von Kindern illegaler Einwanderer von ihren Eltern durch, die im vergangenen Jahr Empörung auslöste.

