"Unmenschlich und entwürdigend"

STRASSBURG/ATHEN. Der Europarat kritisiert die Zustände in den griechischen Flüchtlingslagern.

Stockschläge und Fausthiebe, verheerende hygienische Zustände in hoffnungslos überfüllten Sammelunterkünften, Mangel an Trinkwasser, Nahrung und Medikamenten – der Europarat hat die Lage von Flüchtlingen in Griechenland scharf kritisiert.

Zahlreiche Migranten, unter ihnen schwangere Frauen, Mütter mit kleinen Kindern sowie unbegleitete Minderjährige, seien unter "unmenschlichen und entwürdigenden" Bedingungen zusammengepfercht, stellte das Anti-Folter-Komitee (CPT) des Europarats in einem gestern veröffentlichten Bericht fest. Besonders alarmierende Zustände fanden die Experten des Europarats in dem Lager von Fylakio nahe der türkischen Grenze vor – einem der mit Hilfe der EU eingerichteten "Hotspots", in denen Flüchtlinge identifiziert und registriert werden.

Zum Zeitpunkt des Besuchs der Experten seien dort bis zu 95 Migranten in einem einzigen Raum untergebracht gewesen. Dabei habe jeder Einzelne nur etwas mehr als einen Quadratmeter Platz gehabt. Die Flüchtlinge wurden zum Teil monatelang festgehalten. Aufgrund der verheerenden hygienischen Bedingungen litten viele unter Krätze.

Mehrere Flüchtlinge hätten zudem über Polizeibrutalitäten geklagt – etwa Stockschläge auf den Kopf und Fausthiebe. Der Arzt der Delegation, der die Verletzungen untersuchte, bestätigte den Wahrheitsgehalt der Berichte.

EU zahlte 510 Millionen Euro

Die griechische Regierung wies die Vorwürfe zurück: Disziplinarische Untersuchungen hätten die angeblichen Misshandlungen nicht bestätigt. Zur Kritik an den Zuständen in den Lagern merkte Athen allerdings an, dass man unter einem hohen Ansturm an Flüchtlingen aus der Türkei gelitten habe. Nach Angaben des UN-Flüchtlingskommissariats (UNHCR) trafen von Jänner bis April 2018 insgesamt 16.500 Flüchtlinge in Griechenland ein.

Nach Angaben der Europäischen Kommission in Brüssel bewilligte die EU Griechenland für die Jahre 2014 bis 2020 fast 510 Millionen Euro für die Unterbringungen von Flüchtlingen. Das Anti-Folter-Komitee des Europarats hat die Aufgabe, die Einhaltung der Europäischen Anti-Folter-Konvention zu überwachen.

