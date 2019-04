UN-Sicherheitsrat ruft weitere Dringlichkeitssitzung zu Libyen ein

NEW YORK. Der UN-Sicherheitsrat will sich bei einer weiteren Dringlichkeitssitzung mit der neuerlichen Gewalt in Libyen beschäftigen. Der Rat solle deswegen am Mittwochabend zusammenkommen.

Der zuständige UN-Sonderbeauftragte Ghassan Salame werde den Rat über die aktuelle Situation in dem ölreichen Krisenland informieren.

Bereits in der vergangenen Woche hatte sich der Rat nach einer Dringlichkeitssitzung "zutiefst besorgt" über den Vormarsch von Truppen des mächtigen libyschen Generals Khalifa Haftar auf die Hauptstadt Tripolis gezeigt. Am Dienstag rief UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi den Sicherheitsrat dazu auf, die Vertreibung von Menschen rund um Tripolis zu stoppen. "Am wichtigsten beim Thema Libyen ist eure gemeinsame Vorgehensweise, um die derzeitige militärische Eskalation zu stoppen, und euer lauter Ruf danach, Zivilisten zu verschonen, auch Flüchtlinge und Migranten, die in dem Land festsitzen", sagte Grandi dem Sicherheitsrat.

Seit einigen Tagen rückt die sogenannte "Libysche Nationalarmee" (LNA) von General Haftar auf Tripolis vor. Haftar gilt als mächtigster Gegenspieler von Ministerpräsident Fajis al-Sarraj. Dessen Regierung der nationalen Einheit in Tripolis ist international anerkannt.

