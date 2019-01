Überraschung in London: May will den Brexit-Deal mit Brüssel nachverhandeln

LONDON. Das britische Unterhaus votierte in den Änderungsanträgen auch gegen einen ungeregelten EU-Austritt.

Premierministerin Theresa May will in Brüssel nachverhandeln. Bild: REUTERS

Nachdem Premierministerin Theresa May mit ihrem Brexit-Deal vor zwei Wochen eine deutliche Abstimmungsniederlage erlitten hatte, bekam das britische Unterhaus gestern Gelegenheit, mit sieben Änderungsanträgen über alternative Lösungen zu befinden.

Eine Mehrheit fanden schließlich die letzten Beiden. Die Abgeordneten lehnen demnach einen ungeregelten Brexit ab und verlangen Nachverhandlungen über die Nordirland-Frage.

Zuvor war der Antrag der Labour-Abgeordneten Yvette Cooper gescheitert. Er hätte die Premierministerin dazu verpflichtet, um eine Fristverlängerung in Brüssel nachzusuchen, sollte bis zum 26. Februar kein Austrittsvertrag angenommen werden. Damit wäre die Gefahr eines Chaos-Brexit nach dem 29. März erst einmal vom Tisch genommen worden. Doch das Haus lehnte Coopers Antrag knapp mit 321 zu 298 Stimmen ab. Theresa May darf aufatmen. Sie behält ihre stärkste Trumpfkarte, die Drohung mit dem Schreckensszenario eines No Deal, weiterhin in der Hand.

"Alternative Arrangements"

Der Antrag, der die volle Unterstützung der Regierungschefin hatte, erreichte eine überraschend hohe Zustimmung seitens der konservativen Abgeordneten, die kurz zuvor noch Mays Brexit-Deal aus vollem Herzen abgelehnt hatten. Der Tory Sir Graham Brady hatte eine Vorlage eingebracht, der die Annahme des Brexit-Deals begrüßt unter der Voraussetzung, dass der Backstop – die Auffanglösung, um eine harte Grenze in Nordirland zu verhindern – durch "alternative Arrangements ersetzt wird". Insgesamt 317 Abgeordnete votierten dafür, 301 dagegen.

Damit sollen Brexit-Hardlinern, die Angst vor einem permanenten Verbleib in der Zollunion haben, beschwichtigt werden. May hatte bei ihrer Eröffnung der fünfeinhalbstündigen Debatte im Unterhaus erklärt, dass sie diesen Punkt in Brüssel zur Sprache bringen und rechtlich bindende Zusagen erlangen will. Das bedeutet, dass sie den Austrittsvertrag wieder aufschnüren und nachverhandeln möchte.

May: "Gebt mir das Mandat"

"Heute müssen wir eine nachdrückliche Botschaft senden, um der EU zu zeigen, was es braucht, um einen Deal passieren zu lassen", rief die Premierministerin in der Debatte. "Gebt mir das Mandat, um eine signifikante und rechtlich bindende Änderung des Austrittsvertrags zu bekommen!"

Es war von vornherein unrealistisch, dass die Europäische Union sich darauf einlassen würde. Dennoch konnte May mit ihrem Versprechen eines harten Nachverhandelns die Brexit-Ultras in ihrer Fraktion ebenso wie die zehn Abgeordneten der nordirischen DUP überzeugen. Sie verlor allerdings gemäßigte Parteifreunde. Das dürfte jedoch Theresa May nicht stoppen können. Sie hat sich nun zwei Wochen Zeit gegeben, um ihren Deal doch noch retten zu können. Sie wird in Brüssel auf den Tisch klopfen und darauf verweisen, dass sie, wenn sie nur genug Konzessionen erhielte, eine Mehrheit für die Annahme des Austrittsvertrages zusammen bekommen könnte.

Mays Mission dürfte ein hoffnungsloses Unterfangen werden. Die EU-Kommission, die irische Regierung und das europäische Parlament müssten dazu bereit sein, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Aber alle drei haben kürzlich mehr als deutlich zu verstehen gegeben, dass man nicht gewillt ist, den Austrittsvertrag wieder aufzuschnüren. Die Premierministerin erklärte, dass sie spätestens Mitte Februar zum Unterhaus zurückkommen und eine Erklärung abgeben werde. Dann hätten Hinterbänkler erneut die Möglichkeit, eigene Anträge einbringen zu können.

Video: Cornelia Primosch (ORF) aus London

Corbyn: Unmögliche Mission

Der Oppositionsführer Jeremy Corbyn kritisierte die Premierministerin scharf für ihren Kurs. Sie wolle weitere Wochen für eine unmögliche Mission verschwenden, während die Uhr unbarmherzig weiterticken würde. Der Labour-Chef warf der Regierungschefin Zeitschinderei vor. "Jedermann, außer der Premierministerin", rief er, "weiß, dass ein No Deal desaströs wäre." Sämtliche Oppositionsparteien seien geschlossen gegen einen ungeregelten Ausstieg.

Um Schaden von der Nation abzuwenden, forderte Corbyn, müsse May von sich aus diese Möglichkeit jetzt kategorisch ausschließen und eine Fristverlängerung beantragen. Die Premierministerin lächelte daraufhin nur maliziös zurück. Sie hat stets eisern am Austrittsdatum festgehalten. Ihr Spiel auf Zeit geht weiter. Und es sind nur noch 58 Tage bis zum Brexit.

