Überfall auf Flugzeug der AUA in Tirana

TIRANA. Actionfilmreife Szenen spielten sich gestern am Abend auf dem Flughafen in der albanischen Hauptstadt Tirana ab. Eine Maschine der AUA, die kurz vor dem Start nach Wien war, ist laut Angaben der albanischen Polizei von schwer bewaffneten Räubern überfallen worden. Dabei dürfte ein Geldbetrag in Millionenhöhe, der per Luftfracht transportiert werden sollte, erbeutet worden sein.

Die Gangster dürften über eine Feuerwehrzufahrt auf das Flughafen-Gelände gelangt sein. Einige Passagiere der Maschine, die gerade die Triebwerke angeworfen hatte, beobachteten, wie drei Männer in Kampfanzügen zum Bauch des Flugzeugs stürmten und die Arbeiter zwangen, sich auf den Boden zu legen. Dann raubten sie das Geld, das gerade in die Maschine geladen worden war. Es könnten zwei Millionen Euro gewesen sein, später wurde kolportiert, es seien sogar zehn Millionen Euro gewesen. Banken schicken immer wieder per Flieger Bargeld nach Wien, hieß es.

Danach ergriffen die Täter die Flucht, bei der es zu einer Schießerei mit der albanischen Polizei kam. Dabei soll einer der Räuber erschossen worden sein. Laut Medienberichten wurden beim Toten ein Sturmgewehr und eine Handgranate gefunden. Bei der Großfahndung nach den Komplizen kamen auch Hubschrauber zum Einsatz.

