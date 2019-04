Türkei verteidigt nach Moskau-Besuch Kauf von Waffensystemen

MOSKAU. Ungeachtet heftiger Kritik aus den USA hat die Türkei den Einkauf russischer Waffensysteme verteidigt. "Das ist unser Souveränitätsrecht", sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montag nach einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Moskau.

Putin empfing Erdogan im Kreml Bild: (AFP)

"Niemand kann verlangen, dass wir darauf verzichten." Putin betonte, die Lieferung nach Ankara habe nun Priorität.

Beide Länder stünden "vor der ernsten Aufgabe", die Zusammenarbeit im militärtechnischen Bereich zu stärken. Der Ankauf des Systems aus Russland ist seit längerem ein großer Streitpunkt zwischen den USA und der Türkei.

Washington fürchtet, dass Russland über das Abwehrsystem an sensible Daten über die Fähigkeiten der F-35-Jets gelangen könnte. Die US-Regierung will der Türkei stattdessen ihr Flugabwehrraketensystem Patriot verkaufen.

