Tschechiens Premier für zweites Referendum

Bild: APA/AFP/EMMANUEL DUNAND

PRAG. Tschechiens Premier Andrej Babis hat sich für ein zweites Referendum über die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens ausgesprochen. Dies habe er seiner britischen Kollegin Theresa May bereits am Wochenende in einem Telefonat mitgeteilt, schrieb der 64-Jährige gestern auf Twitter.

"Sie hat das abgelehnt, aber meiner Ansicht nach ist es immer noch nicht ausgeschlossen", fügte der Gründer der liberal-populistischen Partei ANO hinzu.

Die Regierung in Prag geht davon aus, dass 50.000 bis 80.000 Tschechen in Großbritannien leben. Nächste Woche wird in Manchester ein neues tschechisches Generalkonsulat eröffnet, um die überlastete Konsularabteilung der Botschaft in London zu entlasten.

