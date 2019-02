Trumps Ex-Vertrauter Manafort belog das FBI

WASHINGTON. Der frühere Wahlkampfchef von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, hat nach Überzeugung eines Gerichts die Bundespolizei FBI belogen.

Manafort habe damit gegen eine Kooperationsvereinbarung mit Russland-Sonderermittler Robert Mueller verstoßen, urteilte eine Bundesrichterin in Washington gestern. Dem 69-Jährigen droht jetzt eine längere Haftstrafe.

Manafort war im September 2018 eine Kooperationsvereinbarung mit Mueller eingegangen. Er bekannte sich einer Verschwörung gegen die USA und der Justizbehinderung schuldig und sagte seine Kooperation mit den Ermittlern zu. Im Gegenzug ließen die Strafverfolger mehrere andere Anklagepunkte fallen. Damit drohten dem Ex-Lobbyisten nur noch zehn Jahre Haft.

Bundesrichterin Amy Berman Jackson urteilte nun, Manafort habe die Ermittler über seine Kontakte zum Russen Konstantin Kilimnik, der nach Einschätzung der US-Ermittler enge Kontakte zum russischen Geheimdienst hat, "bewusst belogen". Gelogen habe er auch zu einer heimlichen Zahlung an eine Anwaltskanzlei. Damit sei Muellers Team nicht mehr an die Vereinbarung gebunden – auch, was die Zusage einer Strafmilderung angehe, so Jackson.

Muellers Ermittler vermuten, dass Manafort sie belog, um Trump zu schützen – und damit seine Aussichten zu verbessern, später vom Präsidenten begnadigt zu werden.

