Trump trifft sich mit nordkoreanischem Unterhändler

WASHINGTON. US-Präsident Donald Trump will sich noch an diesem Freitag mit dem nordkoreanischen Unterhändler Kim Yong-chol treffen.

US-Präsident Donald Trump Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/Sandy Huffaker

Das kündigte das Weiße Haus in Washington an. Das Treffen werde am Mittag (Ortszeit) im Oval Office im Weißen Haus stattfinden. Kim Yong-chol gilt als rechte Hand von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un.

Es wird erwartet, dass der Unterhändler eine Botschaft Kims an Trump übergeben wird. Zuvor hatte sich Kim Yong-chol mit US-Außenminister Mike Pompeo in einem Washingtoner Hotel getroffen. Er war am Donnerstag über Peking in die USA gereist.

Sowohl Nordkorea als auch die USA hatten mehrmals betont, dass ein zweiter Gipfel zwischen Trump und Kim Jong-un bevorstehen könnte. Beide hatten sich erstmals im Juni vergangenen Jahres in Singapur getroffen. Als neuer Gipfelort ist nun unter anderem Vietnam im Gespräch.

