Trump schlägt sich auf die Seite der rechten Hetzer

Der US-Präsident kritisierte gestern die Verbannung einer Reihe von ultrarechten Kommentatoren von Facebook.

Proteste gegen und Unterstützung für die Facebook-Entscheidung: In San Francisco gerieten am Wochenende rechte und linke Demonstranten aneinander. Bild: APA/AFP

Das Schauspiel wirkte einigermaßen bizarr. Der gerade von Facebook verbannte Alex Jones, der zu Berühmtheit gelangte, als er in seinem "Infowars" genannten Programm behauptete, das Massaker an der Sandy-Hooks-Grundschule sei eine Inszenierung gewesen, um einen Vorwand zu schaffen, den Amerikanern die Waffen wegzunehmen, beschwerte sich auf Facebook über den Konzern.

"Sie haben mich nicht nur gesperrt, sondern auch diffamiert", klagte der Verschwörungstheoretiker auf einer kurzerhand neu erstellten Seite mit dem Namen "Infowars is back". Er wisse nicht, warum Mark Zuckerberg dies tue. Erst tue Facebook so, als setze es sich für freie Meinungsäußerung ein, "und dann verbieten sie jeden."

Nicht ganz. Tatsächlich sperrte das soziale Netzwerk publikumswirksam am Freitag die Seiten von ein paar etablierten Namen der rechten Szene. Dazu gehören neben Jones die Profile des rechtsradikalen Provokateurs Milo Yiannopoulos, des antisemitischen Hasspredigers Louis Farrakhan sowie der weniger bekannten Rechtspopulisten Laura Loomer, Paul Nehlen und Paul Joseph Watson.

US-Präsident Donald Trump ergriff gestern Partei für die rechten Hetzer und sprach von "unfairer Behandlung". Er werde die Zensur gegenüber einigen US-Bürgern vonseiten einzelner Plattformen genau verfolgen, drohte er via Twitter.

"Einmalige Aktion ist zu wenig"

Konkret hält der Konzern den vom sogenannten "Deplatforming" betroffenen Personen vor, gegen Regeln Facebooks verstoßen zu haben. "Wir haben immer schon Individuen oder Organisationen gesperrt, die Gewalt und Hass unterstützen oder fördern", teilte eine Sprecherin mit. Dies gelte unabhängig von der Ideologie. Die Überprüfung von Personen wegen Regelverstößen sei aufwendig. "Sie hat uns zum Schluss kommen lassen, diese Konten zu sperren."

Experten wie Cristina López von der Organisation "Media Matters for America" werten die Maßnahme als "Schritt in die richtige Richtung". Der Konzern müsse sich seiner Verantwortung stellen. "Facebook kann dazu beitragen, die Verbreitung von Extremismus, Hass und Bigotterie einzudämmen."

Dipayan Ghosh, der früher in leitender Funktion bei Facebook tätig war und heute an der Harvard University lehrt, meint, mit einer einmaligen Säuberung sei es nicht getan. "Es werden mehr Verbreiter von Hass versuchen, diese Plattform für sich zu nutzen." Es brauche konstanten Druck, um diese Leute rauszuhalten. "Damit ist noch nicht gelöst, was an den Rändern passiert." Mit "Rändern" meint Ghosh weniger bekannte Personen, die dennoch ein größeres Publikum erreichen können.

Angst vor Imageverlust

Facebook war nach dem Massaker von Christchurch in Neuseeland noch einmal massiv in die Kritik geraten, weil der Massenmörder seine Bluttat auf der Plattform live übertragen konnte. Während Apple, Twitter und Youtube schon seit einiger Zeit die Profile von Hasspredigern und Extremisten verbannt haben, zierte sich Zuckerbergs Konzern. Schließlich gehen Facebook nicht unbedeutende Werbeeinnahmen verloren.

Hinter dem Umdenken könnte die Erkenntnis stecken, dass der Schaden durch den Imageverlust größer werden könnte. Jedenfalls versucht das Netzwerk mit dem Vorstoß nun auch sein Image aufzupolieren. Dieses hatte bereits durch das Bekanntwerden des groben Datenmissbrauchs seiner Kunden gelitten. Die Rückstellungen für Strafzahlungen bewegen sich bereits bei fünf Milliarden Dollar.

Verschwörungstheoretiker Jones durfte sich nur vorübergehend über seinen "Infowars is back"-Coup freuen. Facebook kündigte an, es werde alle Nachfolge- und Fanseiten der betroffenen Personen ebenfalls blockieren.

