Trump legte das erste Veto seiner Amtszeit ein

Wie bescheuert ist der Mann??!!



Die Stadt Wien, nicht das kleine Land Österreich, hat 2015 mehr Flüchtlinge aufgenommen als die USA und GB miteinander.



Mit der Mauer hält er niemand auf!

Viele kommen schon jetzt über das Wasser.



Wie funktioniert das Leben der südliche US Staaten ohne mexikanische Putzfrauen, ohne mexikanische Rasenpfleger und Gehsteigkehrer ...



Gar nicht!



Oh yes, I found a Guatemalan who is even better and cheaper ...

!!!