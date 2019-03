Trump: IS in Syrien zu "100 Prozent" besiegt

DAMASKUS/WASHINGTON. Die Tschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump "zu 100 Prozent" besiegt.

Der Kampf um die letzte IS-Bastion ist laut Trump gewonnen. Bild: APA/AFP/FADEL SENNA

Trump präsentierte am Freitag vor Journalisten eine Landkarte der Region, die das ehemalige Ausbreitungsgebiet des IS zeigte, sowie eine zweite mit der aktuellen Lage vom Freitag, die kein Gebiet unter Kontrolle des IS zeigt. "Das Kalifatsgebiet in Syrien ist zu 100 Prozent beseitigt", sagte Trumps Sprecherin Sarah Sanders.

Für Details verwies sie an das US-Verteidigungsministerium. Ein Sprecher des Pentagons wollte sich auf dpa-Anfrage zunächst nicht dazu äußern und kündigte eine Stellungnahme zu einem späteren Zeitpunkt an.

Die von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) setzten nach eigenen Angaben am Freitag ihre Angriffe gegen IS-Kämpfer in Syrien fort. Einige Kämpfer hielten sich noch in der Gegend von Baghus versteckt, sagte SDF-Kommandant Adnan Afrin der Deutschen Presse-Agentur. "Es gibt noch vereinzelt Gefechte mit verbliebenen IS-Kämpfern, die sich geweigert haben, sich zu ergeben." Baghus ist der letzte Ort, der vom riesigen Herrschaftsgebiet des Islamischen Staates (IS) in Syrien und im Irak übrig geblieben war.

US-Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Wochen mehrfach einen baldigen kompletten Sieg über den IS in Syrien in Aussicht gestellt. Mehrere Fristen, die er dafür nannte, waren aber ergebnislos verstrichen.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar decordoba (2206) 22.03.2019 18:25 Uhr Der Trump ist - so wie meistens - nicht gut informiert.

---

Vor einem halben Jahr waren in Syrien noch 30.000 Mann von den IS-Terroristen unter Waffen; davon 10.000 nordöstlich des Euphrat und weitere 20.000 in dem von den Assad-Truppen kontrollierten Gebiet. Diese Zahl wurde von den US-Militärs geschätzt.

---

Jetzt - nach der Offensive gegen Al-Baghuz - sind es viellicht noch 20.000 Mann. Aber sie verüben laufend Bombenanschläge und sind weiterhin in der Lage - einen Überfall auf einen Militärstützpunkt oder Kontrollposten zu verüben; beziehungsweise einen Hinterhalt auf eine Fahrzeugkolonne zu legen. Dazu sind eine Anzahl von Kämpfern in der Stärke eines Zuges notwendig. Diese militärischen Fähigkeiten haben sie noch, wenngleich der Trump das nicht erkennt. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema