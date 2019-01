Treffen von Erdogan und Putin zu Syrien vermutlich am 23. Jänner

ISTANBUL. Vor dem Abzug der US-Truppen aus Syrien steht ein weiteres Treffen zwischen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Kreml-Chef Wladimir Putin bevor.

Vladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan. Bild: AFP/Alexander Zemlianichenko

Er werde Putin "höchstwahrscheinlich am 23. Jänner" treffen, sagte Erdogan nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Zum Ort des Treffens sagte Erdogan demnach nichts. Von russischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung. Die Türkei unterstützt in Syrien oppositionelle Rebellen, Russland zusammen mit dem Iran die Regierung von Machthaber Bashar al-Assad.

Ende Dezember hatten sich zu Syrien schon die russischen und türkischen Außen- und Verteidigungsminister in Moskau getroffen.

