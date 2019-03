Theresa Mays Brexit-Deal scheiterte zum dritten Mal im Unterhaus

Legt Großbritannien nun bis 12. April keine neuen Vorschläge vor, droht ein Chaos-Brexit.

Die britische Premierministerin hat sich gestern im Unterhaus in London eine neuerliche Abfuhr geholt – ihr Deal wurde mit 286 zu 344 Stimmen abgelehnt. Bild: AFP

Mit einem lauten "Order" rief Parlamentspräsident John Bercow das britische Unterhaus gestern um 15.45 Uhr zur Ordnung. Der Geräuschpegel in der Abgeordnetenkammer sank rapide, denn das Ergebnis der Abstimmung über den Austrittsvertrag zwischen Großbritannien und der EU war fällig. Vier Abgeordnete bauten sich vor Bercow auf, einer von ihnen verlas das Ergebnis: "286 Ja- und 344 Nein-Stimmen."

Damit hat das Unterhaus das Austrittsabkommen zum dritten Mal abgelehnt – mit der deutlichen Mehrheit von 58 Stimmen. Der Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May ist damit gestorben. Jetzt ist offen, wie es weitergehen soll. Ein No-Deal-Szenario, also ein ungeregelter Chaos-Austritt, ist möglich, aber auch eine lange Verschiebung des Brexits. Bis 12. April muss Großbritannien mit Lösungsvorschlägen kommen, die die EU akzeptieren kann und aufgrund derer sie eine weitere Verlängerung gewähren könnte.

May hatte den symbolträchtigen 29. März, den ursprünglichen Brexit-Tag, für die Abstimmung gewählt, um die Schuld eines verhinderten Brexit der Labour-Partei in die Schuhe zu schieben. Tatsächlich hat die größte Oppositionspartei mehr oder weniger geschlossen gegen den Austrittsvertrag gestimmt, den sie im Grunde zur Gänze akzeptiert. Er regelt die finanziellen Verpflichtungen des Königreichs, die Rechte der EU-Bürger im Land und die Vorkehrungen zur Verhinderung einer harten Grenze in Nordirland.

Labour: "Kein blinder Brexit"

Doch Labour votierte mit Nein, weil allein der Austrittsvertrag, aber nicht die politische Erklärung zur Wahl stand. Man könne, unterstrich Brexit-Sprecher Keir Starmer, keinesfalls "einen blinden Brexit" erlauben, bei dem nicht klar ist, wie die künftige Handelsbeziehung zur EU aussehen soll.

Es war nicht die Labour-Partei, die Mays Brexit-Deal auf dem Gewissen hat. Die nordirische DUP, die in einem Duldungspakt Mays konservative Minderheitsregierung stützt, hat sich bis zum Schluss verweigert, weil sie den so genannten Backstop nicht akzeptieren kann. Diese im Austrittsvertrag enthaltene Notfallklausel sieht vor, dass das gesamte Königreich einschließlich Nordirlands in der Zollunion verbleibt, womit Grenzkontrollen auf der Grünen Insel überflüssig würden.

Die DUP sieht die Gefahr, dass eine Grenze in der Irischen See, also zwischen Nordirland und dem britischen Mutterland, entstehen könnte. Aber auch die konservativen Brexit-Hardliner wurden zu Totengräbern. Sie lehnen den Deal ab, weil er ihnen nicht kompromisslos genug war.

Wie soll es weitergehen? Auch wenn der Austrittsvertrag drei Mal abgelehnt wurde, heißt das nicht, dass er nicht doch noch einmal angenommen werden könnte. Ein möglicher Weg vorwärts wäre es, das Abkommen noch einmal zur Abstimmung zu stellen – mit einer geänderten politischen Erklärung.

Am Montag wird jedenfalls das Unterhaus in einer Reihe von erneuten Probeabstimmungen versuchen, eine mehrheitsfähige Lösung zu finden – also eine Alternative zu Mays Abkommen.

Entscheidung bis 12. April

Seitens der EU ist die Ansage klar: Ohne Annahme des Austrittsvertrages bis zum 12. April winkt entweder der No-Deal-Brexit oder eine lange Verschiebung. In diesem Fall müsste Großbritannien Europawahlen abhalten. Für die Regierung wäre das ein Horror.

Allein die Aussicht, erbosten Bürgern erklären zu müssen, warum man Wahlen zum EU-Parlament veranstaltet, während Großbritannien doch eigentlich schon längst ausgetreten sein sollte, dürfte die Politiker zu verdoppelten Anstrengungen antreiben, sich doch noch auf einen Deal vor dem 12. April zu verständigen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema