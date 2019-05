Theresa May droht ein Debakel

LONDON. Kommunalwahlen in Großbritannien werden die Konservativen schwächen

Theresa May steht vor einer Niederlage. Bild: APA/AFP/POOL/CHARLES MCQUILLAN

Es wird der erste große Stimmungstest an den Wahlurnen: Heute finden Kommunalwahlen in Großbritannien statt. Genau 8374 Stadtratssitze in England und 462 in Nordirland stehen zur Disposition. Eines steht jetzt schon fest: Der große Verlierer wird die Konservative Partei sein. Wahlforscher prognostizieren, dass den Torys bis zu einem Fünftel ihrer Sitze abhanden kommen wird. Auf rund 800 abgewählte Parteikollegen schätzt der Konservative und Wahlexperte Robert Hayward die Verluste. Das wäre die schlimmste Schlappe der Regierungspartei seit mehr als zwanzig Jahren und wird die Position von Premierministerin Theresa May weiter unterminieren.

"Nur nicht über den Brexit reden!", lautete die Anweisung an alle Wahlhelfer der Konservativen. "Die Leute haben die Nase voll davon, wie der Brexit gehandhabt wird", berichtet die konservative Abgeordnete Priti Patel. Der Frust darüber, dass Großbritannien immer noch nicht aus der EU ausgetreten ist, und die Wut über die Aussicht, dass das Theater noch bis Ende Oktober weitergehen soll, treffen die Regierungspartei härter als andere. Denn die Konservativen waren angetreten mit dem Versprechen, den Brexit umzusetzen. Jetzt denken gerade fünf Prozent, dass die Regierung ihre Aufgabe gut macht. Das gab es auch noch nicht.

Zum Glück für die Regierung tritt die neu gegründete Brexit-Partei von Nigel Farage bei diesen Kommunalwahlen nicht an. In diesem Fall würde die Abwanderung noch heftiger ausfallen. Farages alte Ukip-Partei der Europafresser ist dagegen nur noch ein Schatten ihrer selbst. Die Liberaldemokraten dürften am stärksten von der Regierungsmalaise profitieren. Als Partei des Zentrums sind sie für enttäuschte Tory-Wähler ebenso attraktiv wie für frustrierte Anhänger der Labour-Partei. Lediglich 300 Mandate sollen nach den Umfragen an Labour fallen.

Für Theresa May wird es eine harte Nacht. Bei den Kommunalwahlen vor einem Jahr konnte sich die Premierministerin noch über überraschend gute Ergebnisse freuen. Diesmal wollen ihr viele Parteikollegen die Schlappe persönlich ankreiden. Die Rufe nach ihrem Rücktritt werden noch lauter. Und an der Brexit-Front sieht es auch nicht gut aus: Die parteiübergreifenden Gespräche wollen nicht vorankommen. Frühestens nach den Wahlen, so wird spekuliert, könnte May einlenken. Und die nächsten Wahlen drohen: Am 23. Mai muss Großbritannien an den Europawahlen teilnehmen.

