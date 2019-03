Theresa May an die EU: Brexit bitte erst später

EU-Gipfel: Die britische Premierministerin bekommt eine letzte Frist – allerdings nur unter einer Bedingung.

Ein Küsschen vom Kommissionspräsidenten – viel mehr gab es nicht für May. Bild: AFP

Abwarten und Tee trinken – das ist zunehmend weniger eine Option. Als gestern um 15 Uhr die 27 Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel mit der britischen Regierungschefin Theresa May zusammenkamen, stand man bei Tag neun vor einem ungeregelten Brexit. Will man noch verhindern, dass die Briten am 29. März ohne Vertrag und im Chaos die Union verlassen, ist rasch eine Lösung nötig.

May kam nach Brüssel mit der Bitte um mehr Zeit. Sie will eine Fristverlängerung. Dem müssen alle 27 Staats- und Regierungschefs zustimmen. Was zu Redaktionsschluss, als die Sitzung noch lief, als wahrscheinlich galt. Aber sie wollten dafür eine Bedingung stellen, die man auch als Ultimatum sehen könnte: May bekommt eine Verschiebung des Austrittsdatums, aber nur unter der Voraussetzung, dass das Unterhaus in London dem Austrittsvertrag in einem dritten Anlauf zustimmt.

Neuer Austrittstermin 22. Mai?

Der Druck auf die Abgeordneten, den ungeliebten Vertrag abzunicken steigt damit massiv. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte: "Bei einem negativen Votum gehen wir auf einen ,No Deal‘ zu." Das klingt hart, könnte May aber helfen. Denn sie hat nur noch die Chance, auf den Fünf-vor-zwölf-Uhr-Effekt zu setzen: Entweder dieser Deal – oder Großbritannien taumelt planlos aus der EU.

Vor allem die Labour-Opposition unter Jeremy Corbyn muss nun Farbe bekennen. Labour hat den Brexit-Deal bisher abgelehnt – ist aber ebenso gegen einen ungeregelten Brexit. Sollte May mit dieser Taktik kommende Woche im Unterhaus durchkommen, würde also das Austrittsdatum verschoben, um May Zeit für die technisch-juristische Umsetzung zu geben.

Neuer Brexit-Termin könnte der 22. Mai werden – beginnen doch am 23. Mai die EU-Parlamentswahlen. May hat sich den 30. Juni gewünscht, kurz vor der Konstituierung des neuen EU-Parlaments am 2. Juli.

Unterstützung dafür gab es von Polen, Griechenland und Litauen. Als mögliche Termine wurden jedoch auch der 7. Mai oder Ende des Jahres genannt. Ein endgültiges Datum wird wohl erst nächste Woche festgelegt, nach einer Entscheidung des Unterhauses.

Was passiert, wenn dieses den Austrittsvertrag erneut ablehnt, war gestern in Brüssel großes Thema. Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel meinte nur: "Dann müssen wir sehen, was wir noch tun können." Ein Krisengipfel kommende Woche wird in diesem Fall wahrscheinlich. Merkel versprach, sich "bis zur letzten Stunde" dafür einzusetzen, dass es einen geregelten Austritt geben kann.

Allerdings schließt auch sie nicht mehr aus, dass die Bemühungen scheitern. Neben Merkel trat auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz dafür ein, einen geordneten Austritt der Briten zu erreichen. Andere Staatschefs sind dagegen unwilliger und bereit, einen harten Brexit in Kauf zu nehmen, um endlich ein Ende zu finden.

Video: Sylvia Wörgetter berichtet aus Brüssel

Corbyn warb in Brüssel für alternativen Plan

Unmittelbar vor dem EU-Gipfel hat der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn bei der EU gestern für seinen alternativen Brexit-Plan geworben. Nach Gesprächen mit britischen Abgeordneten aller Parteien halte er es für möglich, noch vor der Europawahl mit der EU einen Deal über engere wirtschaftliche Beziehungen zu vereinbaren, sagte der Labour-Chef in Brüssel.

"Es ist Zeit, dass Abgeordnete zusammenarbeiten und einen Konsens finden, der durchs Parlament geht." Der von der britischen Regierung mit der EU ausgehandelte Deal sei fehlerhaft und bereits zwei Mal vom Parlament abgelehnt worden. "Er sollte kein drittes Mal vorgelegt werden", sagte Corbyn.

Doch beharrt die EU auf der Ratifizierung des Brexit-Vertrages, der detailliert die Fragen der Trennung regelt. Die Labour-Partei lehnt das Vertragspaket hauptsächlich deshalb ab, weil sie die in einer politischen Erklärung angelegten künftigen Beziehungen für nicht eng genug hält.

Enormer Zulauf für Anti-Brexit-Petition

Viele Briten scheinen das Ringen um den EU-Austritt satt zu haben. Mehr als eine Million Menschen unterzeichneten bis gestern eine an das Unterhaus gerichtete Online-Petition, in der gefordert wird, den Brexit abzusagen und in der EU zu bleiben. Laut Medienberichten war die Webseite zeitweise wegen des Ansturms nicht zu erreichen.

"Die Regierung behauptet immer wieder, der Austritt aus der EU wäre der 'Wille des Volkes'", heißt es in dem Petitionstext. Dem müsse ein Ende bereitet werden, indem die Stärke der öffentlichen Unterstützung für einen Verbleib deutlich gemacht werde. Das Parlament muss den Inhalt jeder Petition mit mehr als 100.000 Unterzeichnern für eine Debatte berücksichtigen. London kann die Erklärung zum EU-Austritt theoretisch einseitig zurückziehen. Das Land bliebe dann EU-Mitglied. Ein weiterer Austrittsantrag wäre damit allerdings nicht ausgeschlossen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema