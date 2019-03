Thailand löst Partei der Prinzessin auf

BANGKOK. In Thailand hat die Justiz kurz vor der Parlamentswahl eine der wichtigsten Oppositionsparteien verboten.

Prinzessin Ubolratana Bild: APA/AFP/Fred Dufour

Der Partei Thai Raksa Chart (TRC, in etwa: Rettet die Nation) wurde zum Verhängnis, dass sie die älteste Schwester des Königs, Prinzessin Ubolratana (67), zur Premierministerin machen wollte. So etwas gab es in Thailand noch nie.

Das Verfassungsgericht wertete die Aufstellung der Prinzessin am Donnerstag als verfassungswidrigen Angriff auf die Monarchie. Die TRC wurde für aufgelöst erklärt. Seit einem Putsch im Mai 2014 regiert in Bangkok das Militär. Die Wahlen wurden immer wieder verschoben, sollen nun aber in weniger als drei Wochen stattfinden, am 24. März.

