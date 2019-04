Tausende Sudanesen trotzen der Militärjunta

KHARTUM. Der langjährige Machthaber Omar al-Bashir ist gestürzt, die Proteste im Sudan gehen dennoch weiter – und richten sich auch gegen die neue Militärregierung.

Die Proteste im Sudan gehen weiter. Bild: APA/AFP

Tausende Demonstranten trotzten gestern in der Hauptstadt Khartum der von der Armee verhängten Ausgangssperre.

Die neuen Militärmachthaber wiesen gestern jegliche Kritik zurück: "Wir haben überhaupt keine Ambitionen, an der Macht festzuhalten", sagte Omar Sain al-Abdin, Leiter des politischen Gremiums der Militärregierung. Die Streitkräfte würden nur Sicherheit und Stabilität garantieren. "Ich schwöre, wir werden die Forderungen der Menschen unterstützen." Man habe als Reaktion auf die Demonstranten agiert, sagte er.

Nach Monaten regierungskritischer Massenproteste hatte die Armee am Donnerstag den autoritären Präsidenten Omar al-Bashir abgesetzt. Der 75-Jährige war 30 Jahre an der Macht. Das Militär will nach eigenen Angaben zwei Jahre an der Macht bleiben, um den Weg für freie Wahlen zu ebnen. Neuer starker Mann ist der bisherige Vizepräsident und Verteidigungsminister Awad Ibn Auf, der jahrelang eng an Bashirs Seite arbeitete.

