Tage der Entscheidung: Britisches Unterhaus stimmt über den Brexit ab

LONDON. Der Brexit-Deal der britischen Premierministerin steht vor einer weiteren Niederlage.

Regierungschefin Theresa May lässt das Parlament heute erneut über ihr Abkommen mit der EU abstimmen. Bild: APA/AFP/UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLOR

Sie hat es dann doch nicht gewagt. Noch am Montagmorgen spielte Premierministerin Theresa May mit dem Gedanken, die Abstimmung über ihren Brexit-Deal, die heute im Unterhaus stattfindet, abblasen zu wollen. Übers Wochenende hatten Parteifreunde sie beschworen, das Votum zu stornieren. Der Grund: Eine weitere krachende Niederlage scheint unabwendbar.

Die Verhandlungen mit der EU sind festgefahren. May wollte von Brüssel Konzessionen beim sogenannten Backstop, der eine harte Grenze in Irland verhindern soll: Großbritannien dürfe nicht unbegrenzt in einer Zollunion mit der EU gefangen bleiben, hieß ihre Forderung. Doch EU-Chefunterhändler Michel Barnier hatte klargemacht, dass ein Wiederaufschnüren des Austrittsvertrages nicht zur Debatte stünde. Damit dürfte jedoch gesichert sein, dass die Brexit-Hardliner in Mays Konservativer Partei gegen den Austrittsvertrag stimmen werden.

Nach Beratungen mit ihrem Brexit-Minister hielt May an ihrem Versprechen fest, den Brexit-Deal dem Unterhaus vorzulegen. Die Premierministerin hatte schon einmal im Dezember letzten Jahres eine solche Abstimmung abgeblasen. Es noch einmal zu tun, hätte ihr den Rest von Vertrauen gekostet, denn sie noch besitzt. In normalen Zeiten wäre eine Regierungschefin am Ende, wenn sie das wichtigste Projekt nicht durch das Parlament bringt. Aber dies sind nicht normale Zeiten. May muss sich mit einem Kabinett und einer Regierungsfraktion herumschlagen, die zutiefst gespalten sind. Auch wenn sie heute erneut eine Abstimmungs-Schlappe erleidet, wird sie nicht aufgeben.

Allerdings sind von nun an ihre Hände gebunden. Sollte ihr Deal abgelehnt werden, so hatte May versprechen müssen, werde sie dem Unterhaus die Gelegenheit geben, über ein No-Deal-Szenario abzustimmen. Hier dürfte der Ausgang klar sein: Einen No Deal, einen ungeregelten Austritt mit all den chaotischen Folgen, lehnt eine deutliche Mehrheit von Abgeordneten aller Couleur ab.

Sollte sich das Haus gegen einen No Deal aussprechen, so lautete eine weitere Versicherung der Premierministerin, darf es in einem weiteren Wahlgang darüber abstimmen, ob die Regierung um eine Fristverlängerung in Brüssel nachsuchen muss. Artikel 50, der Austrittsparagraf des EU-Vertrages, erlaubt eine Verlängerung, wenn alle Mitgliedsstaaten es einstimmig akzeptieren. Auch hier gilt eine Annahme durch das Unterhaus als wahrscheinlich: Um den No Deal am 29. März zu verhindern, braucht es eine Aufschiebung. Ob es allerdings auf EU-Seite die uneingeschränkte Bereitschaft für eine Fristverlängerung gibt, ist fraglich. Man würde zuvor gerne wissen, welche alternativen Pläne London anzubieten hat.

