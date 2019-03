Syrien: Kurden eroberten die letzte IS-Bastion

BAGHUS. Nach fünf Jahren Schreckensherrschaft in großen Teilen Syriens ist die radikal-islamische Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in dem Land besiegt.

Siegesfeier der kurdischen Einheiten in der eroberten Stadt Baghus Bild: AFP

Die letzte IS-Bastion Baghus nahe der irakischen Grenze eroberten Kämpfer der kurdisch-arabischen Allianz SDF nach wochenlangen, erbitterten Gefechten am Samstag.

Das vor knapp fünf Jahren vom IS ausgerufene "Kalifat" im Irak und in Syrien sei nun "vollständig" beseitigt, sagte SDF-Sprecher Mustafa Bali. Die Dschihadisten hätten eine "hundertprozentige territoriale Niederlage" erlitten. Was vom IS jetzt noch übrig sei, werde "verfolgt und vernichtet".

"Bedrohung durch den IS bleibt

Zum Zeichen ihres Siegs hissten SDF-Kämpfer ihre gelbe Fahne über dem ostsyrischen Baghus am Ufer des Euphrat, wo IS-Milizionäre bis zuletzt verzweifelt Widerstand geleistet hatten. Einige Meter vom Fluss entfernt lag eine schwarze IS-Fahne inmitten ausgetrockneter Äste am Boden, wie AFP-Reporter berichteten.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die britische Premierministerin Theresa May würdigten den Sieg als "historisch", die Bedrohung durch den IS bleibt Macron zufolge aber bestehen. "Der Kampf gegen die terroristischen Gruppen muss weitergehen."

