Streit um Hilfslieferungen in Venezuela

CARACAS. Militär sperrte Grenzbrücke zu Kolumbien, um Unterstützung zu verhindern.

Die Autobahnbrücke zwischen Venezuela und Kolumbien ist unpassierbar. Bild: APA/AFP/EDINSON ESTUPINAN

Im erbittert geführten Machtkampf eskaliert nun der Streit um Hilfslieferungen aus dem Ausland: Der selbsternannte Übergangspräsident Juan Guaidó hatte mehrere Länder um Hilfe gebeten, damit die prekäre Versorgungslage in dem südamerikanischen Land verbessert werden kann.

Der sozialistische Machthaber Nicolás Maduro lässt sie jedoch nicht ins Land. Er wies vielmehr das Militär an, eine Autobahnbrücke zwischen Venezuela und Kolumbien mit Containern und einem Lkw-Anhänger zu blockieren.

Maduro betonte, dass die geplanten Hilfslieferungen nur ein Vorwand für eine US-Militärintervention seien: "Das ist eine billige Show, Venezuela ist kein Bettler." Maduro machte vielmehr die US-Sanktionen für die Versorgungsengpässe verantwortlich.

Guaidó sprach von einer "absurden Reaktion eines Regimes, das sich nicht für die Bürger interessiert". Er bezeichnete den Streit um die Hilfslieferungen als "Test" für die Streitkräfte. Diese müssten entscheiden, ob sie die Unterstützung ins Land ließen oder Befehle befolgen wollten.

Tatsache ist, dass es in dem ölreichen Land eine gewaltige Versorgungskrise gibt. Es fehlt an Lebensmitteln, Medikamenten und an Dingen des täglichen Bedarfs wie Klopapier etc.

Kein Asyl in Russland?

Im Falle von Maduros Sturz gibt es nach Angaben des Kremls keine Überlegungen, dem Linksnationalisten politisches Asyl in Russland zu gewähren. Diese Frage stelle sich nicht, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gestern. Über diese Frage war zuletzt in russischen Medien heftig spekuliert worden.

