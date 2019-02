SPD verabschiedet sich von umstrittenem Hartz-IV-System

Es ist ein Schande für die Sozialdemokraten,dass sie ein skandalöses Hartz IV Armutsprogramm u. ein Riester Armutsrentensystem gegen die arbeitenden steuerzahlenden Menschen durchgepeitscht haben. Derweil werden die steuergeschonten u.subventionierten Reichen immer reicher u.die Arbeitenden u geschröpften Rentner immer ärmer. Daher ist es kein Wunder,dass man in ganz Europa die Sozialisten abwählt u diese aus den Regierungen fliegen. Auch in Österreich hat Kern eindrucksvoll gezeigt,dass er mit seiner Selbstinszenierungs- u.Medienshowpolitik nichts für die Arbeitenden bewegt,im Gegenteil. Auch in Österreich zeigen Rendi Wagner u.Drozda, dass sie keinerlei Bezug mehr zu den steuerzahlenden Arbeitenden u geschröpften Asvg Pensionisten haben. Klar hat die reiche privilegierte Rendi-Wagner nichts mit einer Steuer- u.Asvg Pensionsgerechtigkeit am Hut. U.Drozda hat mit seinen Luxusuhren u Bildern mehr als genug zu tun, was interessieren da die Sozialisten noch die Arbeitenden u.Pensionisten.